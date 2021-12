Verstappen pense qu’il est traité « injustement »

09/12/2021

Le à 15:19 CET

Après avoir signé une saison exceptionnelle, Max verstappen Il aurait pu choisir la Coupe du monde il y a quelques semaines, mais la réaction de Lewis Hamilton et Mercedes, vainqueurs des trois dernières courses, a réduit à néant l’avance de 19 points que Red Bull avait au Mexique. Après une bataille controversée à Djeddah le week-end dernier, les esprits sont très chauds.

Verstappen a reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir profité du terrain en combattant Hamilton, qui l’a qualifié de « putain de fou & rdquor; par radio. Après la course et après avoir témoigné devant les commissaires sportifs, le Néerlandais a été puni de 10 secondes supplémentaires pour avoir effectué un « test de freinage », freinant brusquement devant Lewis, qui l’a touché par derrière.

« Nous avons eu beaucoup de victoires et de bons moments cette année, nous avons été très compétitifs en équipe, nous pouvons être satisfaits et fiers. Ce sera une course passionnante et nous voulons terminer la saison de la meilleure façon possible. Nous avons perdu un peu de rythme lors des dernières courses mais j’espère que ce n’est pas le cas ce week-end & rdquor;, souligne-t-il. Max, qui s’estime lésé par les dernières décisions de la FIA : « Je pense qu’en Arabie, j’étais juste en compétition difficile. Ce qui m’est arrivé ne méritait aucune sanction et les deux autres personnes qui l’ont fait n’en ont pas reçu. Les critiques sont toujours là. Mais il est injuste qu’ils me traitent différemment des autres pilotes. Il est clair que les autres conducteurs peuvent s’en tirer, et moi non.

Dans la conférence de presse du ‘morbide’ que Verstappen et Hamilton ont partagé aujourd’hui à Yas Marina, les deux ont eu une réaction très différente lorsqu’ils ont commenté la lettre du directeur de course de la FIA Michael Masi aux équipes pour les avertir de la possibilité de sanctions ou de disqualification en cas d’accident ce dimanche : « C’est bien qu’ils le fassent car ce type de situation s’est déjà produit par le passé et des précautions sont prises & rdquor ;, a-t-il déclaré Hamilton. Pour sa part, Verstappen Il a été plus énergique dans sa réponse : « Je sais ce qu’il y a dans le règlement, ils n’ont pas besoin de nous le rappeler. Ils n’ont rien ajouté de nouveau & rdquor ;.