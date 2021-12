Verstappen : Peu importe où nous nous retrouvons

Pour la énième fois, cette saison, Max Verstappen, 24 ans, a minimisé son « manque d’expérience » par rapport à son rival pour le titre de Formule 1 en 2021, Lewis Hamilton, 36 ans, tout en révélant qu’il n’est pas trop perturbé si les choses ne se passent pas. sa manière.

Le chevalier britannique vise un huitième titre F1 sans précédent tandis que l’as néerlandais vise son premier ; Max mène Lewis de huit points avec le premier Grand Prix d’Arabie saoudite de ce week-end et la finale de la saison du Grand Prix d’Abou Dhabi mettant fin à une gigantesque saison de 22 manches.

Bien que Verstappen ne prétende pas que l’expérience de Hamilton sert bien le pilote Mercedes, il pense que cela n’a aucune influence sur l’issue du titre.

S’adressant jeudi aux journalistes, avant le week-end à Djeddah, Verstappen a déclaré à propos de son rival : Lewis se battait pour son premier titre.

« Je pense que c’est une progression naturelle et c’est très normal. Je me sens aussi beaucoup mieux préparé et plus expérimenté que lorsque je suis entré en Formule 1. Et non, je ne pense pas que cela fasse une grande différence, car sinon, cela se serait déjà montré tout au long de la saison… »

Peu importe si tu te bats contre quelqu’un de mon âge ou un champion du monde

Verstappen comprend également la gravité de cette bataille pour le titre qui, s’il la gagne, marquera la relève de la garde avec le pilote Red Bull à l’avant-garde de la percée et sera certainement une force dominante pour la prochaine décennie à venir.

Il a poursuivi: «Se battre contre Lewis, en général, a été bon pour le sport. C’est un jeune contre le champion du monde établi, multiple champion du monde, et je pense que c’est juste très excitant.

« Et pour moi en fin de compte, peu importe si vous vous battez contre quelqu’un de mon âge ou un champion du monde, vous savez que les deux sont de grands pilotes.

« Certains ont peut-être eu un peu plus de chance, en général, d’être dans une bonne voiture plus longtemps, mais cela n’enlève rien au fait qu’ils sont de bons pilotes et oui, nous essayons toujours de nous battre, bien sûr. . Mais je pense que jusqu’à présent, la saison a été vraiment cool.

Peut-être réconforté par ce qui est presque un pari sûr qu’il sera un jour champion du monde de F1, le temps joue beaucoup de son côté comme Red Bull, Verstappen ne considère pas le titre cette année comme une situation incontournable.

L’année dernière a été assez ennuyeuse pour moi parce que pratiquement tout le temps j’étais juste en troisième

Il savoure plutôt la manière dont son équipe a pu mener le combat contre Mercedes lors de cette dernière saison du règlement actuel de la F1.

Une époque totalement dominée par Mercedes, jusqu’à cette saison bien sûr.

Verstappen a reconnu : « C’est bien sûr une excellente année pour nous. On a eu beaucoup de bons moments et c’est plus agréable. L’année dernière a été assez ennuyeuse pour moi parce que tout le temps j’étais juste troisième… donc il ne se passait pas grand-chose pour moi.

« D’une certaine manière, ce n’est pas la façon dont vous aimez courir, mais cela arrive parfois quand une équipe est bien sûr très dominante, et c’est pourquoi je pense que cette année nous avons bien changé les choses, nous avons amélioré la voiture, et pour être dans ce combat pour le titre la fin je pense est très impressionnante de notre côté.

« Et bien sûr, je vais essayer de continuer à profiter des deux dernières courses. Peu importe où nous nous retrouvons; nous avons eu une très, très bonne saison en équipe », a ajouté Verstappen qui pourrait remporter le titre ce week-end, si les étoiles s’alignaient en sa faveur.

🗣 « Ça va être intéressant et j’ai hâte de relever le défi. C’était amusant d’aller à nouveau sur des pistes différentes cette année. @Max33Verstappen devant le #SaudiArabianGP 🏁 pic.twitter.com/wGHmaF0dJp – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 30 novembre 2021

