Verstappen peut-il utiliser la stratégie de Bahreïn de Hamilton pour mettre fin à sa séquence de victoires en Espagne? · .

Lewis Hamilton et Max Verstappen sont parfaitement prêts pour leur quatrième bataille consécutive pour la suprématie de la saison de F1 2021.

Le pilote Mercedes tient le dessus dans la lutte pour le championnat, où il est à huit points du bon, et sur la grille. Une cinquième victoire consécutive en Grand Prix d’Espagne vous attend sûrement?

Mais nous n’avons pas encore vu un pilote gagner une course depuis la pole position cette année. Verstappen ou Valtteri Bottas maintiendront-ils cette séquence?

Le début

Après avoir obtenu la pole position par trois centièmes de seconde, Hamilton alignera huit mètres devant son rival. Face à un long sprint de 579 mètres jusqu’au premier virage, aucun des pilotes qualifiés dans le top 10 n’a voulu prendre le risque de partir avec des pneus moyens.

Partir sur le caoutchouc plus dur les ferait instantanément perdre environ six mètres face à leurs rivaux à chaussures souples. Ne voulant pas envisager de porter cet inconvénient au premier virage, les cinq premières rangées s’aligneront toutes sur des softs.

Si Verstappen s’éloigne assez bien de la ligne, il aura peut-être une chance d’en lancer un à l’intérieur de Hamilton au premier virage. Mais la Mercedes a la force du nombre à l’avant, avec le Red Bull de Sergio Perez de retour en huitième, et chorégraphiera sans aucun doute leurs possibles mouvements jusqu’au premier virage.

Toutes les équipes auront à cœur d’optimiser leurs lancements, en particulier Alpine, comme l’explique le directeur exécutif Marcin Budkowski. «Nous avons eu des départs et des premiers tours moyens lors des deux dernières courses. Nous avons perdu des positions lors des deux dernières courses et il serait pénible d’avoir une bonne position de qualification et de ne pas en tirer le meilleur parti. C’est une autre chose sur laquelle nous nous concentrons beaucoup pour dimanche.

Une fois que les pilotes ont franchi les premiers et deuxièmes virages rapides, les possibilités de dépassement deviennent limitées pendant une grande partie du reste de l’après-midi.

La stratégie

Les arrêts aux stands régulièrement rapides de Red Bull pourraient s’avérer décisifs Comme ce fut le cas l’année dernière, une course stratégique à deux arrêts est attendue. «La stratégie de l’an dernier était principalement axée sur deux arrêts avec le doux et le médium les deux composés utilisés pendant la course», a expliqué Mario Isola, responsable de la course automobile chez Pirelli. «Je ne m’attends à rien de différent par rapport à l’année dernière.»

Le pneu dur est environ une seconde par tour plus lent que le pneu moyen, et il est donc peu probable qu’il figure dans les calculs de l’équipe.

La course se déroule donc comme le Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, même si les prétendants au titre sont inversés sur la grille. Là, Hamilton a utilisé un premier arrêt au stand précoce pour prendre la tête des mains de Verstappen et remporter une victoire contre une voiture clairement plus rapide.

Verstappen aura-t-il le rythme pour rester avec Hamilton? “Je pense que nous avons été assez corrects dans les longs runs, mais ils avaient aussi bien sûr l’air forts”, a-t-il déclaré après les qualifications. En supposant qu’il soit assez rapide – et les essais de vendredi indiquaient qu’il devrait l’être – Red Bull aimerait sans aucun doute rendre la pareille à Bahreïn avec un arrêt au stand précoce.

C’est là que Perez pourrait entrer en jeu – s’il peut avancer assez rapidement, il pourrait être en mesure de jouer un spoiler aux espoirs de Mercedes de faire sortir Hamilton par temps clair, tandis que Red Bull peut compter sur lui pour faire place. Verstappen immédiatement si nécessaire.

Mercedes s’y attendra, bien sûr. “Nous verrons dans le premier relais si nous avons le rythme pour rompre, mais il y a quelques options de stratégie sur la table”, a déclaré leur responsable des opérations au sol, Andrew Shovlin.

Les variables

Le vaste piège à gravier au nouveau virage 10 attend le temps imprudent et sec est attendu tout au long de la course. Le risque de pluie pendant la course est passé de 40% à 20%. Les conditions seront légèrement plus fraîches que samedi, ce qui a eu tendance à favoriser Mercedes jusqu’à présent cette année.

Les conducteurs s’attendent largement à ce que le virage reconfiguré 10 soit plus difficile à dépasser que l’ancienne version en raison de la vitesse maximale plus élevée et de la zone de freinage plus courte. Mais son effet sur la race peut être plus nuancé que cela.

Il semble offrir un grand potentiel pour plusieurs lignes dans le virage, ce qui peut permettre aux voitures de le suivre de plus près et de le dépasser plus tard dans le tour. Le virage maladroit de la chicane 14/15 reste cependant un frein considérable au dépassement.

Vendredi, Robert Kubica a démontré une propriété potentiellement plus importante du nouveau virage: son ample bac à gravier à la sortie. Quiconque fait marche arrière – par exemple, en raison d’un contact avec une autre voiture ou parce que son Haas est un peu trop petit – est susceptible de déclencher une période de voiture de sécurité d’un type ou d’un autre et de provoquer un coup de foudre aux stands.

Temps de qualification au complet

À toi

Lequel des prétendants au titre sortira vainqueur dimanche? Vont-ils tous les deux le garder propre à nouveau? Et qui sortira vainqueur au milieu de terrain avec Ferrari, Alpine et McLaren dans le mix?

Partagez votre point de vue sur le Grand Prix d’Espagne dans les commentaires.

