Dans le résumé : Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a déclaré que son équipe ne devrait pas avoir besoin d’introduire de nouvelles pièces de moteur – et donc encourir de nouvelles pénalités sur la grille – avant la fin de la saison.

En bref

Aucune crainte de moteur pour VerstappenMax Verstappen a déjà dépassé son allocation maximale de pièces de moteur, mais Horner dit qu’ils ne devraient pas avoir besoin de prendre plus au cours des six dernières courses.

« Je pense que dans des circonstances normales, nous devrions pouvoir le faire avec le penalty que nous avons pris à Sotchi », a expliqué Horner. « Cela nous donne un moteur gratuit toujours vivant dans notre pool, nous ne sommes pas réduits à un seul moteur.

« Donc, théoriquement, nous devrions pouvoir arriver à la fin de l’année, mais ne jamais dire jamais. »

Harvey rejoint RLL

Le passage très attendu de Jack Harvey à Rahal Letterman Lanigan pour la saison IndyCar 2022 a été confirmé. Il rejoint l’équipe en provenance de Meyer Shank et remplace Takuma Sato aux côtés de Graham Rahal.

Le copropriétaire de l’équipe, Bobby Rahal, a déclaré qu’il avait suivi les progrès de Harvey depuis son passage à Indy Lights, où il a terminé deux fois au cours de saisons consécutives. « Lui et Graham travailleront bien ensemble et constitueront une base solide pour notre alignement de pilotes, ce qui augmentera non seulement le niveau de chaque pilote individuellement, mais celui de l’équipe en conséquence », a déclaré Rahal.

Van Amersfoort remplace HWA en F3

La FIA Formula 3 a confirmé les 10 équipes qui disputeront les trois prochaines saisons. Le seul changement dans le roster est l’arrivée de Van Amersfoort à la place de HWA.

Le PDG de la série, Bruno Michel, a remercié HWA pour sa participation et a souhaité la bienvenue à Van Amersfoort sur le terrain. « Leurs succès dans d’autres catégories en font un bel ajout à notre grille », a-t-il déclaré. « Je suis convaincu qu’ils s’adapteront rapidement aux exigences et aux défis de notre championnat. »

En ce jour dans le sport automobile

Gerhard Berger et Benetton sont devenus vainqueurs du grand prix aujourd’hui en 1986

