Verstappen, pole et victoire historique à Silverstone

17/07/2021 à 18:01 CEST

Max verstappen est entré dans l’histoire à Silverstone en remportant la première course de qualification de sprint de Formule 1. Un format expérimental qui a fait ses débuts au Grand Prix de Grande-Bretagne et qu’en plus d’attribuer des points (3,2 et 1) aux trois premiers classés, il a décidé de la pole et de l’ordre de la grille pour dimanche (16h00).

Avant la course, à 17 tours (100 km), environ un tiers de la distance habituelle, Max Verstappen et Lewis Hamilton avaient déjà « réchauffé » leur pouls de championnat. Le Néerlandais, qui mène le classement général avec 32 points de plus que le Britannique, a commandé les deux séances libres, mais Hamilton a dominé le classement vendredi et s’est assuré de partir en tête ce samedi. À ce stade, vous deviez choisir : cela valait-il la peine de prendre des risques ou une stratégie conservatrice était-elle préférable de prendre le reste le dimanche, moment où plus de points sont distribués ?

Le départ, du vertige, a levé tous les doutes. Hamilton a été «cloué» et Verstappen a remporté le poste. L’Anglais, en colère, a lancé une attaque foudroyante sur son rival dans une manœuvre à la limite, sans calculer les conséquences possibles qu’aurait eues une touche. Heureusement tous les deux ont enduré le type. Max a conservé son avantage, avec les deux Mercedes de Hamilton et Bottas dans son sillage et Charles Leclerc (Ferrari) à la quatrième place.

Fernando Alonso est de retour pour faire de la « magie » au départ et a grimpé en cinquième position avec l’Alpine après avoir commencé onzième. Spectaculaire. L’Asturien, conscient des faiblesses de sa voiture face à Ferrari ou McLaren, l’a joué au départ pour tenter d’améliorer sa position sur la grille demain. Norris et Ricciardo l’ont laissé derrière lui sans ménagement, mais Alonso a quand même atteint son objectif et commencera septième.

Carlos Sainz, qui a subi l’impact de Georges Russel au départ, il était relégué à la dix-huitième place et a dû affronter une remontée difficile pour terminer à sa onzième.

Expérimenter le futur ?

Le nouveau format de grand prix qui a été mis à l’épreuve à Silverstone avec la course de sprint samedi et la traditionnelle course longue dimanche, sera analysé en détail et répété, probablement avec quelques changements, dans Monza et Interlagos cette même année. Parmi les pilotes, les avis sont partagés, mais la première impression est positive et il semble que si la formule réussit elle pourrait finir par s’implanter définitivement dans le calendrier 2022. Pour l’instant, vendredi, une journée qui passe habituellement inaperçue. par les fans, il a réuni 90 000 spectateurs dans les tribunes pour assister au contre-la-montre anticipé, bien plus attractif que les habituelles rondes libres (FP1 et FP2). Certes, pour le leader Verstappen, le classement a perdu tout son intérêt. “C’est un peu étrange de faire un ‘qualy’ dans lequel il n’y a rien en jeu, pas même la pole & rdquor;, a-t-il valorisé.