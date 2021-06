Verstappen, pôle leader en France

19/06/2021

Le à 16h45 CEST

Max verstappen (Red Bull) a signé la pole position du Grand Prix de France, septième manche du calendrier 2021, sur le circuit Paul Ricard. Dans une séance où les deux coureurs espagnols ont brillé, Fernando Alonso et Carlos Sainz, tous les deux au T3, Verstappen, actuel leader de la Coupe du monde, C’était le plus rapide (1.29.900) et ce dimanche (15h, DAZN Movistar F1) il ouvrira la grille sur le circuit du Castellet. Il s’agit de la deuxième pole du pilote néerlandais cette saison, après celle obtenue à Bahreïn.

Alonso et Ricciardo, qui n’avait plus qu’un nouveau train de pneus tendres, a commencé la dernière Q3 avec le pneu médium du premier coup, tandis que le reste a pris la piste avec le C4. Avec le doux Pirelli, Verstappen a déjà réalisé un temps impressionnant lors de sa première tentative (1.30.325), avec Hamilton clouant son temps de Q2, à trois dixièmes.

Les dernières minutes ont été effrénées et le pouls de Red Bull et Mercedes s’est intensifié, favorisant clairement le premier. Verstappen il a abaissé son temps dans un dernier relais anthologique, étant le seul coureur en piste à abaisser la barre des 1,30. A deux dixièmes le septuple champion Lewis Hamilton a été laissé, suivi de son coéquipier Valtteri Bottas, troisième, à 0,385.

Sergio Perez a terminé quatrième, derrière son coéquipier Red Bull et les deux « flèches d’argent », tandis que Carlos Sainz, splendide, il a terminé comme le « meilleur des autres » en cinquième position. Pour sa part, Fernando Alonso il s’est classé neuvième de la course à domicile pour Alpine.

Q1 : Accidents de Tsunoda et Mick SchumacherYuki tsunoda (Alpha Tauri) a été éliminé après une chute au début de la Q1, provoquant le premier drapeau rouge. Le japonais s’est approché du virage 1 de manière très agressive au piano, a levé la roue arrière gauche et est allé contre le mur.

Ce n’était pas le seul incident. Aussi Mick Schumacher (Haas) a frappé latéralement, avec seulement 22″ à parcourir, et la séance a dû être à nouveau arrêtée.

Max verstappen (Red Bull), qui avait déjà mené les essais libres 2 et 3, a commencé la manche de qualification très fort et a marqué le meilleur temps du week-end jusqu’à ce moment (1.31.001) au volant de Red Bull, bien que le champion Lewis Hamilton (Mercedes) dans son deuxième meilleur tour, il était à deux dixièmes du Néerlandais.

Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine) n’a eu aucun problème à passer au tour suivant. En plus de Tsunoda, ont été éliminés dans ce premier tamis Latifi (Williams), Räikkönen (Alfa Romeo), Mazepin (Haas) et Balade de Lance (Aston Martin). Schumacher il quitte la Q2 avec une voiture de moins et demain il partira de la 15ème position.

Q2 : Sainz et Alonso, attaquantsValtteri Bottas a signé le meilleur temps de la deuxième manche au volant de la Mercedes (1.30.735), dans laquelle Carlos Sainz (5e) a assuré le passage à la Q3 finale sans autant de problèmes que son coéquipier Charles Leclerc (9e), auteur des deux derniers pôles à Monaco et Bakou.

Fernando Alonso Il a confirmé les bons sentiments que lui et Alpine ont offerts vendredi. Le pilote asturien a accédé à la Q3 avec le huitième temps le plus rapide, tandis que son coéquipier Esteban Ocon n’a pas pu l’accompagner et a été exclu de la lutte pour la pole avec Sebastian vettel (Aston Martin), Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) et Georges Russel (Guillaume).

Q3 : Deuxième pole pour VerstappenMax verstappen Il n’a pas laissé le choix et depuis son premier tour il est aux avant-postes de la Q3. Le Néerlandais n’en a pas eu assez et n’a pas baissé la garde avant l’attaque finale des Mercedes d’Hamilton et de Bottas, qu’il a laissées respectivement à 2 et 3 dixièmes, avec un temps record de 1.29.990 qui lui a valu son deuxième pole cette année et cinquième de sa carrière.

Carlos SainzCinquième après les deux Red Bull et Mercedes, il était très satisfait : « Nous sommes sur la bonne voie. Voyons si demain nous obtenons la stratégie et le bon départ. Premier “qualy” propre et au fur et à mesure des courses, je me sens plus à l’aise avec la voiture. Quant aux pneus, il n’y avait pas beaucoup de différence entre moyen et tendre. Au final, le squishy nous a tous surpris par les résultats, et demain je sortirai avec lui. tellement heureux. Cela a aidé qu’il n’y ait pas eu de drapeaux rouges au troisième trimestre. Petit à petit je m’améliore, ce qui est quelque chose de naturel.”

La grille de départ du GP de France

1. Max Verstappen (Red Bull) 1’29” 990

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’30” 248

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’30” 376

4. Sergio Pérez (Red Bull) 1’30” 445

5. Carlos Sainz (Ferrari) 1’30″840

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1’30” 868

7. Charles Leclerc (Ferrari) 1’30″987

8. Lando Norris (McLaren) 1’31 “252

9. Fernando Alonso (Alpin) 1’31 “340

10. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’31 “382

11. Esteban Ocon (Alpin) 1’31” 736 (*Q2)

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’31” 767

13. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 1’31″813

14. George Russell (Williams) 1’32 “065

15. Mick Schumacher (Haas) 1’32″942

16. Nicholas Latifi (Williams) 1’33″062 (*Q1)

17. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) 1’33″354

18. Nikita Mazepin (Haas) 1’33″554

19. Lance Stroll (Aston Martin) 2’12″584

20. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) ST