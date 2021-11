Verstappen portera-t-il un coup critique aux espoirs de titre de Hamilton? Points de discussion du GP de Sao Paulo · .

Une autre victoire de Max Verstappen ce week-end pourrait sérieusement nuire aux espoirs de titre de Lewis Hamilton, et le format de sprint offre un gain potentiellement plus important à celui qui est en tête au Brésil.

Voici les points de discussion pour le Grand Prix de Sao Paulo.

Hamilton peut-il renverser son titre ?

C’est un trope journalistique paresseux de décrire l’une des nombreuses courses à venir comme un « must-win » pour un pilote ou un « pivot » pour le championnat. Mais pour la première fois de l’année, l’un des prétendants au titre est dans une position où il pourrait devenir le grand favori pour décrocher la couronne.

Verstappen détient une avance de 19 points alors que les équipes se dirigent vers Interlagos. S’il part avec 24 points d’avance, il pourra remporter le titre sans battre son rival dans aucune des trois courses restantes.

La forme passée des prétendants au titre au Brésil donne confiance à Verstappen. Il a devancé Hamilton pour remporter la dernière course sur cette piste en 2019 (la pandémie a empêché un retour l’année dernière). Verstappen aurait également dû gagner en 2018, mais s’est mêlé au doublé Esteban Ocon, laissant passer Hamilton.

Ce n’était cependant que la deuxième victoire de Hamilton sur cette piste. Le lieu n’a jamais été parmi ses plus forts. Il a perdu des points contre Verstappen lors de six des sept derniers tours, et s’il ne peut pas inverser cette tendance ici, ses espoirs de titre seront de plus en plus désespérés.

Le sprint final

Il y aura deux départs arrêtés ce week-endAvant le troisième et dernier événement de qualification de sprint de la saison, la Formule 1 a accepté que le format ait besoin d’un changement important avant de revenir pour une série élargie de six événements l’année prochaine.

Les affirmations perpétuellement exagérées de sa popularité ne masquent pas le fait que, bien que l’augmentation du nombre de sessions compétitives au cours d’un week-end ait augmenté le nombre de téléspectateurs, la course du samedi elle-même a peu ajouté. Sauf pour gâcher les statistiques de la pole position, que la série s’est engagée à corriger pour la saison 2022 de F1.

Une course de qualification sprint à Interlagos sera-t-elle plus réussie que les épreuves de Silverstone et de Monza ? La faible dégradation des pneus à Monza semblait être un facteur limitant dans la qualité de l’action. Interlagos a tendance à produire des courses plus animées, il y a donc lieu d’être optimiste.

Par coïncidence, les deux prétendants au titre sont entrés en collision dans chacun des grands prix qui ont été précédés par des courses de qualification de sprint cette année. Quelle chance un triplé ?

Le combat des constructeurs se termine

Ferrari a devancé McLaren dans les points La lutte pour le titre des constructeurs a pris vie au cours des deux dernières courses, alors que Red Bull a réduit ce qui était une avance de 36 points pour Mercedes. Les deux équipes sont désormais séparées par un seul point.

Cela est dû en grande partie au fait que Sergio Perez a atteint son rythme de croisière et a augmenté les courses de Red Bull. N’étant monté que deux fois sur le podium lors des 15 premières courses, il en est désormais à trois d’affilée.

C’est encore plus serré dans la lutte pour la cinquième place, où AlphaTauri est désormais à égalité avec Alpine, en grande partie grâce aux efforts de Pierre Gasly. Cependant, Yuki Tsunoda a également amélioré son jeu lors des dernières courses, même s’il n’avait pas grand-chose à montrer au Mexique en raison d’une pénalité pour changement de groupe motopropulseur et d’un abandon au premier tour.

Pendant ce temps, la tête a changé de mains dans le concours pour la troisième place. Ferrari a pris le dessus dans son combat contre McLaren depuis l’introduction d’une mise à niveau de son groupe motopropulseur, et a finalement fait cela dans son décompte de points après le Mexique. McLaren a vraiment besoin de se réconcilier avec eux ce week-end.

La grande forme de Gasly

Gasly s’en sort très bien Ce fut une course charnière pour Gasly il y a deux ans, puisqu’il a décroché le premier podium de sa carrière un peu plus de deux mois après avoir été abandonné par Red Bull, et à la suite de la mort de son ami Anthoine Hubert. .

Depuis lors, Gasly a présenté des arguments convaincants en faveur de sa promotion au sein d’une équipe de premier plan, remportant à Monza l’année dernière et faisant presque avancer à lui seul la cause d’AlphaTauri dans la lutte pour le titre des équipes. La dernière fois, il a devancé les deux Ferrari pour une superbe quatrième place. Conduira-t-il à nouveau le milieu de terrain à la maison?

Giovinazzi peut-il enfin marquer un point ?

Dimanche, Antonio Giovinazzi a franchi le drapeau à damier à la 11e place – premier des non-marqueurs – pour la troisième course consécutive. C’était un résultat d’autant plus amer qu’il avait hissé son Alfa Romeo à la sixième place au lendemain du drame du premier tour. L’équipe a admis plus tard qu’elle avait mal évalué sa stratégie.

Ses espoirs de conserver son entraînement pour l’année prochaine semblent de plus en plus vains. Bien que son rythme de qualification ait semblé bon par rapport à son coéquipier Kimi Raikkonen, il n’a pas eu les résultats de course à montrer, et il l’a admis avant la course du week-end dernier. Il n’aura peut-être plus beaucoup d’occasions d’obtenir un résultat qui pourrait lui remonter le moral, voire sauver son siège.

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

