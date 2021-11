Verstappen pourrait remporter son premier titre de F1 en Arabie saoudite

Le pilote Red Bull Max Verstappen aura sa première chance de remporter le titre de Formule 1 lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite dans quelques semaines, mais le leader du championnat du monde pourrait également voir son avantage disparaître complètement.

La bataille pour le titre 2021 reste trop proche pour être annoncée, le septuple champion du monde de F1 de Mercedes, Lewis Hamilton, réduisant l’écart à huit points avec une autre victoire dominante au Qatar dimanche.

Avec deux courses à disputer, la perspective d’une fusillade gagnant-gagnant lors de la dernière manche à Yas Marina à Abu Dhabi est bien vivante.

Pour que Verstappen décroche le titre lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite à Djeddah le 5 décembre, il doit terminer au moins deuxième.

Mais si Hamilton remporte cette course avec un point bonus pour le tour le plus rapide et que Verstappen est deuxième, la paire partira à égalité de points et le pilote Red Bull devancera 9-8 sur les victoires en course.

Dans ce scénario, le titre sera remporté par celui qui termine devant l’autre dans la course finale, à moins qu’ils ne s’éliminent.

Si Hamilton gagne à Djeddah et que Verstappen termine en dessous de la deuxième place, ce sera le pilote Mercedes qui mènera la course finale.

Les autres permutations de titre actuelles impliquent toutes que Verstappen a terminé deuxième à Djeddah, avec ou sans le meilleur tour, mais Hamilton n’a pas réussi à gagner.

Un DNF pour le Britannique exigerait toujours que Verstappen marque 18 points, une deuxième place, pour mettre fin au concours. Si Hamilton est 10e, Verstappen devrait être deuxième avec le meilleur temps.

Si Verstappen gagne, avec le meilleur tour, ce sera fini si Hamilton ne dépasse pas la sixième place. Sans tour le plus rapide, Hamilton devrait être septième ou moins.

Il y a eu beaucoup de hauts et de bas au cours de cette saison de montagnes russes, mais le résultat le plus probable – basé sur la forme à ce jour – est que la course au titre se déroule jusqu’au bout.

Hamilton n’a pas réussi à marquer dans deux des 20 courses jusqu’à présent, l’Azerbaïdjan et l’Italie, mais Verstappen a également fait blanc dans les deux – en Italie après leur collision.

Verstappen a terminé deuxième à sept reprises, Hamilton étant le vainqueur à six reprises. L’exception était la Turquie, où Verstappen a terminé deuxième et Hamilton cinquième.

A Monaco, Verstappen s’impose avec Hamilton septième mais le Britannique s’assure du meilleur tour. Aux deux occasions où Verstappen a gagné avec le meilleur tour, Hamilton a terminé deuxième et quatrième.

« Ce sera une bataille serrée jusqu’à la fin », a déclaré Verstappen, deuxième dimanche. (Reportage d’Alan Baldwin)

« J'ai essayé tout ce que j'ai pu après la pénalité de cinq places sur la grille, donc terminer deuxième et marquer le tour le plus rapide est vraiment bien. » Max Verstappen sur son podium