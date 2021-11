Les prétendants au championnat de Formule 1 ont réservé un accueil mitigé au retour de son format de qualification au sprint lors du Grand Prix de Sao Paulo ce week-end.

Le format révisé est testé pour la troisième et dernière fois cette année sur le circuit d’Interlagos. Les qualifications auront lieu demain à l’issue d’une seule séance d’essais, qui décidera de l’ordre de départ d’une course courte du samedi, qui établira la grille de départ de la course de dimanche.

Cependant, Max Verstappen, qui mène le classement avec 19 points, dit qu’il préfère le format habituel de week-end de course de la F1. Il ne s’attend pas à ce que le site de ce week-end produise une course plus excitante que les deux précédentes épreuves de sprint à Silverstone et Monza.

« Je pense que l’excitation principale vient du début parce qu’après cela, dans le nombre de tours que vous faites, vous mettez le pneu sur lequel durera principalement jusqu’à la fin, en particulier les gars devant, et il n’y a pas beaucoup de dépassements. sur », a-t-il déclaré. « Donc, je ne pense pas que la piste sur laquelle vous le faites compte vraiment. »

La F1 a déjà confirmé qu’elle organiserait des épreuves de sprint sur six manches l’année prochaine, mais envisage plusieurs changements de format. « Il y a encore, je pense, quelques petites choses à peaufiner à ce sujet », a déclaré Verstappen. « Mais si les gens aiment l’excitation du départ alors faire deux départs en un week-end, pourquoi pas ?

« Personnellement, je suis un peu plus du genre traditionnel du week-end de F1 où, si nous avons des voitures compétitives et que toutes les équipes sont proches les unes des autres, alors naturellement, vous n’avez rien à changer. Alors on verra. »

Le rival de Verstappen au championnat, Lewis Hamilton, doute également que le circuit d’Interlagos soit un meilleur site pour le format de sprint.

« Ce n’est pas une très bonne piste pour les dépassements », a-t-il déclaré. « Bien sûr, vous avez cette longue ligne droite, mais je pense que c’est près de l’un des endroits les plus difficiles pour dépasser. Dans la liste, c’est au bord de l’un des plus durs de l’année.

« Vous devez avoir quelque chose comme un avantage de 1,1 seconde sur la voiture devant vous pour avoir 50 % de chances de dépasser ou quelque chose de fou comme ça. Ce n’est donc pas un bon moment pour ça maintenant.

Charles Leclerc se dit fan du format car il suscite plus d’intérêt le vendredi. Mais il admet que la course supplémentaire du samedi elle-même peut être améliorée.

« J’aime bien ces week-ends, surtout le vendredi que normalement je n’aime pas vraiment un week-end normal. Donc avoir les qualifications tout de suite, le vendredi après-midi, c’est excitant pour tout le monde.

« Puis samedi, la course de sprint, il y a peut-être quelques choses que nous pourrions changer à l’avenir. Mais je suis quand même très excité pour ce week-end et je pense encore une fois que c’est un peu différent de la normale donc c’est peut-être une opportunité pour nous de faire encore mieux.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :