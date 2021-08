Verstappen premier dans la course la plus courte de F1 alors que la pluie ruine le GP de Belgique · .

Max Verstappen a été classé vainqueur du Grand Prix de Belgique qui a été abandonné après seulement trois tours, qui se sont tous déroulés derrière la Safety Car.

George Russell a été classé deuxième pour Williams et a remporté son premier podium dans la course la plus courte de l’histoire de la Formule 1.

L’événement a finalement été annulé en raison de conditions de piste dangereuses après plus de trois heures et demie de retard après des précipitations constantes et incessantes.

Il a reçu un drapeau rouge après un total de trois tours de Spa derrière la voiture de sécurité, le directeur de course Michael Masi a confirmé que la course ne reprendrait pas. Verstappen a pris la première place du podium, devant Russell et Lewis Hamilton.

Avant la course, Sergio Perez a percuté les barrières des Combes lors de son tour de reconnaissance vers la grille, causant des dommages importants à l’avant de sa voiture et mettant apparemment fin à sa course avant même qu’elle n’ait commencé.

Après un court délai, les pilotes ont été libérés de la voie des stands derrière la voiture de sécurité pour une série de tours de formation afin d’évaluer les conditions. Alors que plusieurs pilotes se plaignaient du manque de visibilité dû aux embruns de la surface de la piste, la procédure de départ a été suspendue et les pilotes ont été invités à s’aligner dans la voie des stands.

Après près de deux heures de retard, les commissaires sportifs ont suspendu la restriction opérationnelle de trois heures pour que la course soit terminée, ce qui laisse une fenêtre plus longue pour potentiellement commencer la course.

Finalement, la direction de course a décidé de tenter une deuxième fois le départ de la course sous les procédures de la voiture de sécurité. Cependant, la pluie a continué à tomber et les problèmes de visibilité qui ont empêché le départ initial de la course sont restés. Une limite de temps de course d’une heure a commencé, permettant à la course de commencer officiellement.

Dans des conditions irréalisables, le drapeau rouge a été hissé et les pilotes ont été rappelés dans la voie des stands pour la deuxième fois. Après un court délai, la FIA a confirmé que la course ne reprendrait pas.

Derrière Verstappen et Russell, Lewis Hamilton a pris la dernière place du podium en troisième.

