Verstappen prépare une attaque contre Hamilton contre “l’armée orange”

09/02/2021 à 11:55 CEST

Max Verstappen (Red Bull), vainqueur de la course grotesque en Belgique dimanche dernier, il arrive ce week-end sur le circuit à domicile, à Zandvoort (Pays-Bas), à seulement trois points du leader et septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes).

La Coupe du monde “fermée” pour les vacances après une course folle et cahoteuse en Hongrie, au cours de laquelle Hamilton a repris la tête que Verstappen lui avait ravie cinq courses plus tôt, à Monaco. Après la pause estivale de trois semaines, la pluie, une àDéluge impensable, ruiné le Grand Prix de Belgique, ce qui a entraîné la répartition de la moitié des points selon l’ordre de la grille.

Le triste spectacle de Belgique

La course, qui devait commencer à 15h00, n’a commencé qu’à 18h17 (16h17 GMT), après plusieurs reports et quelques interruptions. Et cela a été résolu avec trois tours de retard sur la voiture de sécurité pour se qualifier : il a été déclaré vainqueur Verstappen, devant de Georges Russel (Guillaume) et Hamilton. Verstappen il a ajouté douze points et demi, au lieu de 25, et compte désormais trois points de retard sur les 202,5 ​​avec lesquels il mène Hamilton.

Bien que tous les pilotes aient admis qu’il était impossible de rouler, en raison du manque de visibilité – en raison de l’énorme quantité d’eau crachant des pneus pluie extrême – presque personne ne pensait qu’il était normal que des points soient distribués et qu’une cérémonie de podium être tenu. Carlos Sainz a déclaré qu’il ne méritait pas ce demi-point sans courir et Fernando Alonso Considéré que “beaucoup ont eu Noël en avance, car ils vous donnent les points sans courir, c’est un choc”. ‘Mad Max’ Il a souligné que “c’est bien de gagner, mais pas comme ça” et Hamilton a demandé que “le public récupère son argent”.

Le fiasco a pris une telle ampleur que les Français Jean Todt, Président de la FIA Il a ouvertement évoqué la possibilité d’une réforme du règlement de la Formule 1 pour éviter des situations aussi absurdes que celle de Spa-Francorchamps. Et il a annoncé que ce sujet sera ajouté à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission F1, le 5 octobre.

Le retour à Zandvoort

Ainsi, compte tenu de ce qui a été vu, tout le monde souhaite que la catégorie reine retrouve sa normalité aux Pays-Bas, deuxième étape du «triptyque» qui s’achève le week-end suivant à Monza, domicile du Grand Prix d’Italie. Ce vendredi, la F1 revient 36 ans plus tard à Zandvoort, un circuit court rénové de 4.259 mètres et 14 virages (10 à droite), dans lequel il sera difficile de doubler. Dimanche, il est prévu de faire 72 tours, pour compléter un parcours de 306,6 kilomètres.

Ce sera la trente-cinquième édition du Grand Prix des Pays-Bas, le trente et unième de la Coupe du monde de F1. Le premier gagnant a été le prince Bira de Siam, en 1948 ; et le premier à monter sur la plus haute marche du podium dans un Grand Prix de Formule 1 aux Pays-Bas fut l’Italien Giuseppe Farina, en 1952.Zandvoort n’a pas accueilli de Grand Prix depuis 1985, quand le mythique Niki Lauda signé – à partir de la dixième place – sa vingt-cinquième et dernière victoire en F1, l’année de sa deuxième et dernière retraite. Le génie autrichien a gagné devant les Français Alain Prost et le Brésilien Ayrton Senna, qui a complété un podium historique dont les membres totalisent dix Coupes du monde.

Ce jour-là, la star viennoise égalait les trois victoires de Jackie Stewart à Zandvoort, où personne n’a gagné autant de fois (quatre) qu’un autre Écossais, Jim Clark. Et où commenceront les essais libres ce vendredi, dans lesquels, sur le sec (personne ne veut entendre parler de pluie), il sera roulé avec la gamme de pneus composés plus rigides : le C1 -dur, reconnaissable à la bande blanche-, C2 -moyen, bande jaune- et C3 -doux, rouge-.

L’« armée orange » envahira Zandvoort pour encourager son compatriote Max Verstappen, qui précise que « ce serait incroyable de gagner à nouveau sur un autre circuit local » ; après l’avoir fait cette année à Spa, généralement repris par les fans hollandais ; et dans les deux courses en Autriche, au Red Bull Ring de Spielberg (Styrie), propriété de son équipe, Red Bull.

Carlos Sainz, qui a eu 27 ans mercredi et que ce parcours -avec sa deuxième place à Monaco et la troisième en Hongrie- a porté son nombre de podiums en F1 à quatre, il espère maintenir une progression qui le place, pour l’instant, à la sixième place du concours, avec 83 points et moyenne, 1,5 de plus que son collègue monégasque de la ‘Scuderia’, Charles Leclerc.

Alonso – onzième (38) -, qui à 40 ans et après deux ans d’absence, continue d’émerveiller sur la piste, espère revenir dans les points aux Pays-Bas ; après la seule chose qui s’est révélée en Belgique était de devenir le deuxième pilote de l’histoire avec le plus de courses disputées, défaisant en sa faveur le match nul qui unissait le Brésilien Rubens Barrichello. Il en ajoute 323 et succède à 18 ans au Finlandais Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), 41 ans, qui a annoncé mercredi qu’il prendrait sa retraite à la fin de cette saison.