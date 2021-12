Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il n’avait aucune indication de la FIA que Max Verstappen ne serait pas en mesure de récupérer son trophée du championnat des pilotes de Formule 1 lors de la cérémonie de remise des prix de l’instance dirigeante demain.

Les rivaux Mercedes ont fait part de leur intention de faire appel de la fin controversée du Grand Prix d’Abou Dhabi. Ils ont jusqu’à demain pour décider de toute façon.

« C’est très difficile pour moi de savoir quelle est leur position », a déclaré Horner après le retour de Verstappen à l’usine de l’équipe pour célébrer aujourd’hui. « De notre point de vue, nous avons accueilli Max dans l’équipe aujourd’hui en tant que champion du monde. Et en ce qui nous concerne, la situation est qu’évidemment, nous avons hâte de le voir remporter le trophée, espérons-le, demain soir en tant que champion du monde.

« Je pense que la période officielle est jusqu’à 7h00 demain que le droit d’appel existe », a poursuivi Horner. Cependant, il a souligné : « Max Verstappen est le champion du monde. Nous l’avons accueilli chez lui chez Red Bull Racing aujourd’hui, il a vu toute l’équipe et je pense qu’il est vraiment temps de passer à autre chose.

« J’espère qu’il recevra le trophée demain soir et qu’il sera sacré champion du monde. Je n’ai aucune indication du contraire. Je n’ai pas parlé avec Mercedes ni entendu de Mercedes ou de la FIA pour entendre quoi que ce soit de différent à ce stade.

Red Bull ne prévoyait pas son propre contre-argument pour le moment, a-t-il déclaré. « Il s’agit d’un différend entre la FIA et Mercedes. Bien sûr, Red Bull est une partie intéressée, donc je serais représenté en conséquence. Mais ce n’est pas un différend entre Red Bull et Mercedes. Max a gagné la course. Il est devenu champion du monde et nous sommes incroyablement fiers de lui. Et c’est là que nous nous concentrons.

Horner a déclaré qu’il y avait eu un contact entre lui et Toto Wolff après la course d’Abu Dhabi. « Oui, je suis allé voir Toto après la course, malheureusement il n’était pas disponible, mais j’ai vu Ola Kallenius [chairman of the board of Daimler] qui m’a félicité puis Toto plus tard dans la soirée, comme il a envoyé à Max il m’a envoyé un texto nous félicitant pour le championnat du monde des pilotes.

« Je l’ai félicité pour avoir remporté le championnat du monde des constructeurs et lui ai rappelé que c’est là que l’argent est payé. Pas les chauffeurs. Et c’était tout. Je ne l’ai pas entendu ni parlé avec lui depuis.

L’appel à redémarrer le Grand Prix d’Abou Dhabi pour un dernier tour, a déclaré Horner, a semblé justice à Verstappen car « tant d’appels ont été contre lui cette année. Quand on pense à Imola, un drapeau rouge, Lewis est dans le bac à gravier, il recommence la course en P2.

« Vous pensez à Silverstone, vous pensez à la Hongrie, où nous avons été éliminés de la course avec nos deux voitures avec Bottas, vous pensez à l’Azerbaïdjan, où un pneu a explosé et il a perdu la tête de la course.

« Ensuite, évidemment, même à Abu Dhabi, à droite, où il a pris la tête de la course et Lewis la chicane au virage six et aucune pénalité n’a été infligée. Nous avons eu le sentiment que les décisions étaient le plus souvent contre nous. Et enfin, une voiture de sécurité causée par une Williams nous a donné l’opportunité de lancer quelque chose de manière stratégique lors de ces cinq derniers tours et cela a payé. »

