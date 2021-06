Verstappen règne en France et Alonso réagit

18/06/2021

Le à 16h20 CEST

Max verstappen (Red Bull) a mené la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard avec un temps de 1.32.872, mais avec un avantage minimum de seulement 8 millièmes de seconde sur le premier des Mercedes, Valtteri Bottas, qui le matin avait été le plus rapide lors des premiers essais libres.Lewis Hamilton a établi le troisième meilleur record, devant Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Pierre Gasly et Carlos Sainz clôture du ‘top 8’.

Après l’avance de Red Bull sur les circuits urbains de Monaco et de Bakou, Verstappen, actuel leader de la Coupe du monde, il craint que les Mercedes ne retrouvent leur hégémonie sur des circuits conventionnels comme celui du Paul Ricard, où les “flèches d’argent” ont régulièrement donné le meilleur d’elles-mêmes. Ainsi, le Néerlandais s’est efforcé de terminer la journée devant ses rivaux directs, auxquels il a adressé un avertissement.

Mazepin a provoqué le premier drapeau jaune de la séance. Le Russe a été croisé à la sortie du 15 après s’être lancé dans une vrille au milieu de la ligne. Heureusement, il a pu récupérer sans difficulté.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Dans une session moins rude que la session du matin, aussi Verstappen Il a joué dans une sortie de piste, oui, moins encombrante que de conduire à la limite dans les voies d’évacuation de Hamilton.

Bien que la lecture de vendredi ne soit pas significative, il convient de noter la bonne nouvelle chez Alpine. Au grand prix à domicile de la marque, Alonso et Ocon ont commencé avec un bon rythme et Fernando, avec les softs, n’a été localisé qu’aux deux dixièmes de Hamilton. L’avancée de l’A521 sur ce circuit semble évidente, même si la lutte dans la zone médiane avec McLaren, Ferrari et Alpha Tauri pour entrer en Q3 demain s’annonce plus que serrée.