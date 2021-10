Verstappen remplace Hamilton en tant que pilote préféré des fans de F1 · .

Max Verstappen a été nommé pilote de Formule 1 le plus populaire dans une enquête mondiale menée auprès de plus de 167 000 fans commandée par la série.

Lewis Hamilton, qui a dominé une version précédente de l’enquête il y a quatre ans, est tombé à la troisième place derrière son rival du championnat et Lando Norris.

McLaren a été nommé équipe favorite dans l’enquête. Leurs pilotes Norris et Daniel Ricciardo ont également été choisis comme les deux concurrents les plus populaires par les fans féminines, Ricciardo se classant quatrième au classement général.

L’enquête a également mis en lumière les attitudes des fans envers le sport. Plus de la moitié des répondants – 58 % – ont convenu qu’il existait « le bon équilibre entre sport et divertissement », contre 39 % en 2017. Dans la même veine, 55 % des répondants ont convenu que la F1 est « en meilleure santé qu’il y a cinq ans. » contre 25 % en 2017.

La F1 affirme que son plan de transition vers des carburants durables en 2030 a également été soutenu par les adeptes du sport, dont 55% souhaitent qu’elle devienne un leader mondial de la technologie.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré que les résultats de l’enquête justifiaient la direction prise par le sport depuis que Liberty Media a repris le championnat.

« Nous avons le privilège en tant que sport d’être vraiment international, de courir sur les continents et les pays du monde entier avec une base de fans mondiale », a-t-il déclaré. « Nous atteignons tous les coins du monde grâce à nos événements, nos émissions télévisées et nos médias sociaux et contenus médiatiques.

« C’est une bénédiction – d’avoir une telle plateforme – mais c’est aussi une responsabilité. Nous devons protéger ce que nous avons, le développer, toucher plus de fans et nous assurer que ces bénédictions restent et deviennent plus fortes.

« Les résultats de l’enquête montrent que nous faisons les bonnes choses et que nous continuerons à nous concentrer sur la création d’excitation et de divertissement sur et en dehors de la piste, ce que veulent tous nos fans. Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de notre avenir et nous savons que nos fans le sont aussi. »

La F1 a mené l’enquête en collaboration avec Nielsen Sports and Motorsport Network.

