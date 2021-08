Verstappen remporte la farce du GP de Belgique

in

Max Verstappen a remporté, si l’on peut utiliser ce mot, un GP de Belgique au cours duquel de fortes pluies rendent le circuit impraticable et le Race Control l’a finalement annulé au 3e tour derrière la Safety Car.

Le Néerlandais a mené à domicile George Russell et Lewis Hamilton, et mené est le mot à utiliser étant donné que personne n’a été autorisé à passer derrière la voiture de sécurité.

Des demi-points ont été attribués conformément aux règlements de la F1, c’est une règle que le directeur de course de la FIA Michael Masi et ses commissaires sportifs connaissaient/adhéraient/comprenaient.

Alors que la pluie tombait alors que les pilotes effectuaient leurs tours de grille, Sergio Perez l’a perdu dans le mur des Combes. Red Bull a informé Masi qu’il ne prendrait pas le départ, un coup dur pour les chances de championnat de l’équipe.

@redbullracing au directeur de course FIA ​​Michael Masi « Les dommages à la suspension avant droite sont trop extrêmes… » Checo ne prendra pas le départ de la course ❌#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Qmfym6pCkx – Formule 1 (@F1) 29 août 2021

Telles étaient les conditions de son tour de piste que l’homme P2, George Russell, a déclaré qu’il “ne pouvait pas voir dans la ligne droite” même s’il n’était pas derrière une autre voiture. , puis a annoncé un « départ différé » – 10 minutes, 5, 5 et 5 à nouveau.

Enfin en route après 25 minutes, les pilotes ont parcouru très lentement – ​​mais aux normes de la F1 – le tour du circuit de 7 km, Verstappen et Hamilton affirmant tous les deux qu’ils « ne voient rien ». Un par un, les pilotes se sont plaints des conditions, la direction de course les a envoyés dans la voie des stands – « procédure de départ suspendue ».

Verstappen, le pilote aux prises avec le moins d’embruns, a déclaré à Red Bull que ce n’était “vraiment pas si mal”. Personne n’était d’accord, Daniel Ricciardo affirmant que c’était le “bon appel”. Et pendant que les équipes attendaient le départ, le chronomètre indiquait le temps de course maximum de trois heures.

Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais nous sommes à peu près sûrs que Fernando n’a pas fait le tour de formation tout seul plus tôt… La visibilité est définitivement un problème pour le moment. #GPBelgique pic.twitter.com/BBowxqGtjp – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 29 août 2021

Cela a donné à Red Bull l’opportunité de réparer la voiture de Perez, Masi donnant à Red Bull le feu vert pour que le pilote mexicain puisse courir, mais il devrait partir de la voie des stands avec la seule règle l’empêchant de courir en utilisant le mot “grille”. ‘.

La pluie a presque mis fin à cela avant que Masi et ses collègues ne décident d’arrêter le chronomètre. Citant la force majeure en vertu du Code sportif international, il a été arrêté après deux heures, laissant à la F1 une heure pour courir.

Cela a été suivi par la mise à jour météorologique, la pluie, après la mise à jour météorologique, toujours de la pluie et d’autres mises à jour météorologique, yip il pleut toujours. Et puis c’est arrivé, la course a repris à 18h17 avec Lance Stroll signalé aux commissaires sportifs alors qu’Aston Martin “a changé pour un élément d’une spécification différente” – son assemblage d’aileron arrière.

Partis derrière la Safety Car, avec Verstappen le premier sorti et Perez le dernier, les pilotes se sont plaints d’aquaplaning. La voiture de sécurité est restée à l’écart après le premier tour, est restée à l’écart pendant le deuxième et le drapeau rouge est sorti au troisième.

Jeu, course, farce terminée.

DRAPEAU ROUGE 🚩 La direction de course a rappelé les pilotes aux stands en raison des conditions humides persistantes sur la piste #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/k62m2LV9Z5 – Formule 1 (@F1) 29 août 2021

Des demi-points ont été attribués, Verstappen remportant 12,5, Russell neuf, Hamilton 7,5 et il est donc descendu à la 10e place. Williams, avec Nicholas Latifi en neuvième, a remporté un deuxième doublé pour la deuxième course consécutive, la seule équipe en dehors de Ferrari à marquer avec deux voitures en Belgique.

Résultat

1 Max Verstappen Red Bull

2 George Russell Williams

3 Lewis Hamilton Mercedes

4 Daniel Ricciardo McLaren

5 Sebastian Vettel Aston Martin

6 Pierre Gasly Alpha Tauri

7 Esteban Ocon1 Alpin

8 Charles Leclerc Ferrari

9 Nicolas Latifi Williams

10 Carlos Sainz Ferrari

11 Fernando Alonso Alpin

12 Valtteri Bottas Mercedes

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

14 Lando Norris McLaren

15 Yuki Tsunoda Alpha Tauri

16 Mick Schumacher Haas

17 Nikita Mazepin Haas

18 Lance Balade Aston Martin

19 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

20 Sergio Perez Red Bull