24/10/2021 à 23:58 CEST

Max Verstappen a eu du mal à remporter une victoire en or dans son combat pour le championnat contre Lewis Hamilton. Le pilote Red Bull, parti de la pole position et perdant son avance après un départ impeccable du Britannique, a dû forger son succès dans la stratégie d’arrêt et a réussi à décrocher sa huitième victoire de la saison. Avec cinq grands prix à venir, le Néerlandais augmente ses revenus en Coupe du monde avec Hamilton, qui a terminé deuxième et compte désormais 12 points de retard. Sergio ‘Checo’ Pérez a complété le podium, bien que 40 « derrière le duo ‘Titans’. Carlos Sainz (Ferrari) a terminé septième après avoir abandonné son pouls particulier avec Bottas et Fernando Alonso a dû abandonner dans la dernière étape.

Sortie Stratosphérique Lewis

Il n’y a pas eu de drame au départ. Lewis Hamilton s’est appuyé sur l’expérience et a remporté le match proprement contre Max Verstappen lors d’un brillant départ qui a laissé le septuple champion Mercedes à l’avant-garde de la course. Le Néerlandais a tenté de répondre par une manœuvre agressive, accablant son rival, mais il n’a pas pu éviter le « sorpasso » de l’Anglais.

A partir de là, le leader du Championnat du Monde avait deux options : chercher le dépassement sur la piste ou tenter de surprendre Hamilton avec la stratégie d’arrêt et pousser la Mercedes au maximum en forçant une plus grande usure des pneus. Le Red Bull a opté pour ce dernier et a attaqué Lewis avec un « undercut », avec un arrêt très rapide pour revenir en piste en cinquième position, 20 secondes derrière son rival, littéralement « voler » à la poursuite d’Hamilton, qui a perdu la position après son « arrêt au stand ».

Nouvelle polémique entre Alonso et la FIA

Pendant ce temps, Carlos Sainz, parti cinquième, précédé de son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc, a perdu dans une bataille « au couteau » avec Ricciardo dans le premier tour. Et Fernando Alonso, avant-dernier sur la grille après avoir changé le moteur de son Alpine, a réussi à remonter les positions de départ et a été le premier à passer par les stands pour monter le composé dur, se plaçant à un pas de la zone de points (11e) .

Le directeur de course a fermé les yeux après l’extérieur de Raikkonen à Alonso. L’Asturien s’est « fait justice lui-même » et a fait de même avec Giovinazzi, mais il a dû rendre la position à l’Italien, ce qui a conduit à une confrontation difficile entre la FIA et Alpine : vous pouvez dépasser la piste & rdquor;, ont dit les Français. « Non, vous ne pouvez pas & rdquor;, a répondu Michael Masi. » Raikkonen oui ? Ils sont revenus à la charge. « Vous ne pouvez pour personne & rdquor;, s’est installé

Jeu de fosse

Au tour 30, 26 à faire, Verstappen s’est à nouveau arrêté pour se protéger d’Hamilton et tenter d’atteindre la fin avec les durs. La Mercedes, quant à elle, roulait à une allure vertigineuse, avec un tour rapide (1.40). Hamilton a sorti le « marteau » et a essayé d’allonger la durée de vie de ses pneus pour atteindre la fin de la course avec des pneus « plus frais » que son rival. Avec sa stratégie, il a remporté huit tours par rapport à Max, s’aventurant à une arrivée « crise cardiaque ».

Les cinq derniers tours ont fourni une bataille extraordinaire, le Red Bull gérant son Pirelli et le lancement Mercedes. « J’ai tout donné, je me suis vidé ici, mais cela n’a pas suffi. Aujourd’hui, ils étaient plus rapides & rdquor;, a résumé Hamilton, qui après le dix-septième grand prix de la saison garde ses options intactes, même s’il compte actuellement 12 points de retard sur la tête.

Alonso n’a pas pu continuer, avec une aile endommagée, laissant Alpine à court de points après l’abandon d’Ocon.

Grand Prix des États-Unis. Carrière:

1. Max Verstappen (Red Bull) 1 : 34’36″552

2. Lewis Hamilton (Mercedes) à 1333

3. Sergio Pérez (Red Bull) à 42 « 223

4. Charles Leclerc (Ferrari) à 52″ 246

5. Daniel Ricciardo (McLaren) à 76 « 854

6. Valtteri Bottas (Mercedes) à 80″ 128

7. Carlos Sainz (Ferrari) à 82 « 545

8. Lando Norris (McLaren) 84 « 395

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1 tour

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1 tour

11. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1 tour

12. Lance Stroll (Aston Martin) 1 tour

13. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1 tour

14. George Russell (Williams) à 1 tour

15. Nicholas Latifi (Williams) à 1 tour

16. Mick Schumacher (Haas) à 2 tours

17. Nikita Mazepin (Haas) à 2 tours

Retiré:

Fernando Alonso (Alpin) 49

Esteban Ocon (Alpin) 40

Pierre Gasly (Alpha Tauri) 14

Voici comment se déroule la Coupe du monde (17 sur 22)

1. Max Verstappen (PB) 287,5

2. Lewis Hamilton (GBR) 275,5

3. Valtteri Bottas (FIN) 185

4. Sergio Pérez (MEX) 150

5. Lando Norris (GBR) 149

6. Charles Leclerc (MON) 128

7. Carlos Sainz (ESP) 122,5

8. Daniel Ricciardo (AUS) 105

9. Pierre Gasly (FRA) 74

10. Fernando Alonso (ESP) 58

11. Esteban Ocon (FRA) 46

12. Sébastien Vettel (ALE) 36

13. Lance Promenade (CAN) 26

14. Yuki Tsunoda (JAP) 20

15. George Russell (GBR) 16

16. Nicolas Latifi (CAN) 7

17. Kimi Räikkönen (FIN) 6

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1

19. Mick Schumacher (ALE) 0

20. Robert Kubica (POL) 0

21. Nikita Mazepin (RUS) 0