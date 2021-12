Verstappen remporte le 1er titre de F1 avec un dernier tour d’Hamilton

Max Verstappen des Pays-Bas au volant de la (33) Red Bull Racing RB16B Honda en piste lors du Grand Prix de France F1 sur le Circuit Paul Ricard le 20 juin 2021 au Castellet, France.

Bryn Lennon | Formule 1 | .

La saison de Formule 1 la plus spectaculaire depuis des années s’est bien sûr terminée par l’une des arrivées les plus spectaculaires possibles lorsque Max Verstappen a arraché le championnat du monde à Lewis Hamilton avec une passe dans le dernier tour du GP d’Abou Dhabi.

Hamilton était à cinq tours de dépasser Michael Schumacher dans le livre des records avec un huitième championnat dimanche jusqu’à ce qu’un accident donne à Verstappen et Red Bull une dernière chance.

Tout ce que Hamilton a dit à la radio lorsque Nicholas Latifi s’est écrasé pour faire sortir la voiture de sécurité n’a été joué que comme un long bip pour couvrir les jurons.

Le directeur de course de F1, Michael Masi, a pris son temps pour déterminer comment conclure la course avant de s’installer de manière controversée sur un dernier tour de course pour décider du titre. Verstappen a commencé le dernier tour juste derrière Hamilton, le poursuivant dans les quatre premiers virages.

Verstappen a fait sa passe au cinquième virage et Hamilton a réussi un dernier tir. Il a tiré sa Mercedes même avec la Red Bull mais n’a pas pu effacer Verstappen, qui a bondi pour devenir le premier champion du monde néerlandais.

Verstappen et Red Bull ont célébré dans un bain de champagne, ont reçu des câlins de ses collègues concurrents – dont Hamilton et le père de Hamilton – et se sont rendus au stand de DJ du circuit de Yas Marina et ont sauté de haut en bas sur la musique.

« C’est tout simplement fou, je veux dire, mon objectif quand j’étais petit était de devenir pilote de Formule 1 et de viser les victoires, d’être sur le podium », a déclaré Verstappen. « Quand ils jouent l’hymne national, vous voulez que ce soit le vôtre et quand vous vous tenez ici et qu’ils vous disent que vous êtes le champion du monde, c’est quelque chose d’incroyable et de spécial. »

C’était une fin appropriée à une saison qui a vu les deux concurrents s’affronter sur 22 courses couvrant quatre continents et arriver à Abu Dhabi à égalité au classement du championnat. C’était la première fois que les prétendants étaient à égalité lors de la finale de la saison depuis 1974.

« Félicitations à Max et à son équipe, je pense qu’il a fait un travail incroyable cette année », a déclaré Hamilton.

Cette rivalité amère entre Mercedes et Red Bull a eu la fin qu’elle méritait – une qui a laissé le vainqueur sans voix.

« Oh mon Dieu! » Verstappen a crié sur sa radio alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée.

« Tu es le champion du monde ! Le champion du monde ! » a crié le patron de Red Bull Christian Horner.

« Faisons ça encore 10 ou 15 ans ! » Verstappen a répondu.

Red Bull a remporté son premier titre en F1 depuis 2013 ; Mercedes avait remporté tous les championnats depuis.

L’ambiance était bien différente dans le camp Mercedes, où Hamilton s’est assis immobile dans sa voiture pendant plusieurs instants tandis que d’autres pilotes se sont rendus pour féliciter Verstappen. La défaite a mis fin à son règne de quatre titres consécutifs et a privé Hamilton d’une chance de dépasser Schumacher en tant que meilleur de tous les temps en F1.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, était incrédule à la radio, exigeant que « le dernier tour soit rétabli ».

« Toto, ça s’appelle une course automobile, » répondit laconiquement Masi. « Nous voulons la course automobile. »

Hamilton a reçu un long câlin de son père, qui s’est ensuite rendu au garage Red Bull et a serré dans ses bras Verstappen et le père de Verstappen. Jos Verstappen était lui-même un ancien pilote de F1 et a élevé son fils de 24 ans pour devenir champion du monde.

Mission accomplie et Red Bull célébré en jouant « We are the Champions » dans son garage.