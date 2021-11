Verstappen renonce à « à quoi devrait ressembler un combat pour le titre » · .

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Lewis Hamilton dit que sa bataille pour la tête avec son rival Max Verstappen dans le Grand Prix de Sao Paulo est la façon dont un duel pour le championnat des pilotes devrait être combattu. Les deux prétendants au titre se sont affrontés pour la victoire du Grand Prix de Sao Paulo dans un combat rapproché qui a vu la paire a failli s’affronter pour la troisième fois cette saison, lorsqu’ils ont raté le virage quatre. Hamilton a réussi à dépasser le pilote Red Bull pour s’assurer la victoire plus tard dans la course.

Malgré la controverse sur la décision des commissaires de course de ne pas enquêter sur l’incident au virage quatre, Hamilton a déclaré qu’il avait apprécié le concours de roue à roue avec son rival.

« C’était amusant », a déclaré Hamilton. « Je veux dire, c’est à quoi devrait ressembler une bataille de championnat du monde. »

Hamilton a déclaré qu’il avait du mal à rester proche du leader Red Bull avant d’avoir l’occasion d’approcher la Descida do Lago au 48e tour.

« Devant moi, il pouvait généralement suivre mon rythme », a expliqué Hamilton.

« Je dirais particulièrement dans le dernier secteur – c’était très, très difficile de suivre dans le dernier secteur et d’être capable d’obtenir une sortie aussi bonne qu’il a traversé le virage 12. J’ai donc continué à remonter la ligne droite et ça n’était pas si facile d’être dans son DRS. Et même si j’étais dans la zone DRS, c’était un peu trop loin.

« J’ai eu cette chance au virage quatre, mais je n’ai tout simplement pas pu la tenir. Visiblement ça n’a pas marché. Et puis j’ai évidemment eu cette expérience et je me suis juste assuré de ne plus refaire cette erreur, mais j’étais catégorique et déterminé à revenir dans cette position.

Interrogé sur la défense de Verstappen lors de l’incident au virage quatre, Hamilton n’avait aucune objection à la conduite du leader du championnat et a déclaré qu’il « n’attendrait rien de moins » d’un tel concours.

« Dans le feu de l’action – je ne sais pas vraiment », a déclaré Hamilton. «Je pense que j’étais en avance au début, puis je pense qu’il a tenu bon et ensuite nous avons tous les deux manqué de route. Eh bien, je pense qu’il était en panne de route, alors j’ai évidemment dû éviter de sortir de la route.

« Mais je n’y pense pas trop, et il faudrait évidemment que je regarde la rediffusion. Mais je veux dire, c’est dur de se battre. Je ne m’attendrais à rien de moins, vraiment. Nous n’avons pas touché aux roues, ce qui est bien.

