Verstappen repousse les questions sur les «appâts cliquables» sur ses contacts avec Hamilton · .

Max Verstappen a insisté sur le fait qu’il n’avait «rien à prouver» dans son combat pour le championnat avec Lewis Hamilton et a donné court à la question de savoir si le contact entre les deux est inévitable.

Le pilote Red Bull a été interrogé sur la récente remarque du PDG de McLaren Racing, Zak Brown, selon laquelle les deux rivaux au titre sont susceptibles de se heurter à un moment donné cette année et de donner une opportunité à son équipe.

Hamilton a répondu à des questions similaires en affirmant que Verstappen avait plus à prouver dans son combat pour le championnat, un point de vue que le pilote Red Bull a rejeté.

«Non, je n’ai rien à prouver», dit-il. «Et en évitant le contact, je pense que ça va dans les deux sens.

«Nous avons donc bien fait, c’est vrai. On court fort, on évite le contact, des deux côtés. Alors espérons que nous pourrons continuer à faire cela et continuer à être sur la bonne voie et à courir dur les uns contre les autres.

Rapport: Hamilton a eu une «course facile» avant la rivalité de Verstappen – BrownInterrogé une deuxième fois plus tard au cours de la conférence sur les commentaires de Brown, Verstappen a répondu: «Honnêtement, je ne sais plus quoi dire à propos de ces choses. Nous n’essayons jamais de nous écraser, n’est-ce pas?

«C’est donc juste pour faire quelques gros titres intéressants comme ça. Je suppose que cela attirera un peu plus de téléspectateurs lorsque vous dites que c’est une question de temps, alors au lieu de dire que nous avons eu de belles courses jusqu’à présent, les gens vont bien sûr en faire plus.

Sebastian Vettel, qui s’est battu contre Hamilton pour le championnat en 2017 et 2018, a déclaré qu’il était facile de sous-estimer à quel point il est possible que des collisions se produisent lorsque les pilotes se disputent des positions.

«Je pense qu’une chose que vous ne voyez pas – ou que les gens de l’extérieur, je pense que les journalistes ne semblent pas comprendre – c’est à quel point c’est parfois proche et avec quelle facilité les choses peuvent mal tourner sans avoir aucune intention.

«Comme le dit Max, je pense que personne ne fait un dépassement, personne ne veut sortir l’autre voiture ou lui-même car le risque de se tromper est tellement élevé. Mais ensuite, vous voulez parfois dépasser ou défendre votre position, puis vous jouez avec très peu de marges et il en faut si peu pour se tromper.

Le fait que Hamilton et Verstappen aient évité le contact jusqu’à présent “montre la classe qu’ils ont tous les deux”, a déclaré Verstappen.

«Alors je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi vous êtes si excité d’attendre un accident. Je pense que vous devriez être tellement excité qu’ils ont réussi à courir aussi serré et intense sans s’écraser. Je pense que c’est la compétence, pas s’écraser.

«Je sais que pour vous, c’est plus excitant quand il y a des morceaux qui volent. Mais pour nous, en fait, je pense que nous nous amusons en étant juste sur ce bord et en maîtrisant cela.

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix de Monaco 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Monaco 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: