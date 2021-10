Verstappen résiste à la charge de Hamilton de gagner avec une stratégie « courageuse » · .

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors d’un Grand Prix des États-Unis tendu et captivant, qui s’est joué devant un public éperdu au Circuit des Amériques.

Le pilote Red Bull l’a emporté, mais de peu, Hamilton le poursuivant chez lui, prêt à frapper tout au long des derniers tours si Verstappen avait commis la moindre erreur.

Aucun n’est venu, et le leader du championnat du monde a augmenté son avance de points en exécutant à la perfection le choix stratégique audacieux de son équipe.

Hamilton frappe le front

Dans trois des cinq courses précédentes sur le circuit d’Austin, le pilote qui s’était classé deuxième avait pris la tête. Le premier virage large, invitant et serré signifie que celui qui commence en deuxième n’a qu’à prendre un départ légèrement meilleur que le vainqueur de la pole pour avoir une bonne chance de passer.

Hamilton a fait exactement cela. Verstappen a décidé de le couvrir, mais a sagement choisi de ne pas forcer le problème. Le duo s’est déjà affronté deux fois cette année, et a failli le faire à nouveau lors des entraînements du vendredi, mais cette fois, ils se sont évités.

Hamilton a pris la tête, mais il n’a pas pu s’y accrocher. Verstappen avait des raisons de remercier la FIA d’avoir décidé avant la course de retirer les bordures de saucisses à la sortie du virage, ce qui lui aurait coûté plus de temps et des places potentiellement vitales. Derrière lui, Sergio Perez, jouant un rôle parfait de mitrailleur arrière, a reculé devant son coéquipier en lice pour le championnat.

Mercedes s’attendait à ce qu’ils ne soient pas compétitifs sur la gomme moyenne au début de la course, et c’est ce qui s’est avéré. Hamilton a rarement réussi plus d’une seconde d’avance sur Verstappen. Perez a dérivé lentement hors de contact, tandis que l’écart avec le milieu de terrain s’est creusé plus rapidement.

Cependant, Mercedes hésitait à s’arrêter tôt, à tomber dans la circulation et à devoir effectuer de longs relais plus tard dans la course. Red Bull a bondi, amenant Verstappen au 10e tour.

Aux yeux du directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, c’était une « décision courageuse, car c’était très tôt ». Il s’agissait de le faire sortir derrière Daniel Ricciardo, mais il a rattrapé son ancien coéquipier dans la ligne droite et a perdu peu de temps. Mercedes a immédiatement vu que faire venir Hamilton le condamnerait à prendre du retard sur Verstappen, et a donc décidé d’aller de l’avant.

Après trois tours supplémentaires, Hamilton est entré en jeu. À ce stade, il perdait deux secondes par tour face à Verstappen, et Perez était également aux stands, et Mercedes ne pouvait pas se permettre de risquer une autre place. Après un arrêt rapide, Hamilton était de retour avec un train de pneus durs.

La Mercedes a généralement été plus heureuse sur un caoutchouc plus dur, et cela s’est avéré. Avec des pneus légèrement plus frais, Hamilton a commencé à prendre une demi-seconde au tour, et plus, à Verstappen. Au 26e tour, il avait réduit l’avance de Verstappen de 6,7 secondes à moins de trois.

Perez n’était pas hors de vue. Il est entré dans la course avec un train de pneus durs de moins et a donc dû effectuer son relais intermédiaire sur des médiums. Cela, ajouté au fardeau croissant de courir sur une piste physiquement éprouvante par une chaude journée avec un système de boissons cassé, signifiait que ses temps au tour étaient en train de grimper.

Verstappen a gardé Hamilton à portée pendant les 10 premiers tours, Red Bull a donc dû faire appel à Verstappen de manière préventive pour éviter que Mercedes ne lui rende la pareille dès le premier tour d’arrêts et devance Hamilton en le plaçant en premier. Il était à nouveau dans du caoutchouc frais au 30e tour.

Hamilton est resté à l’écart jusqu’à la 38e tournée, et au moment où il s’est arrêté et a repris la deuxième place, la paire était séparée de 8,8 secondes. Mais les pneus d’Hamilton étaient huit tours plus récents, et après les avoir doucement amenés à accélérer, il a laissé échapper le meilleur tour de la course jusqu’à présent et a pris 3,3 secondes à Verstappen en deux tours.

Verstappen a répondu en augmentant son propre rythme, mais Hamilton a continué à se rapprocher. Avec une demi-douzaine de tours à faire, il n’y avait qu’une seconde et demie entre eux. À présent, Hamilton a rencontré le tampon familier des turbulences et ses temps au tour ont brièvement augmenté. Verstappen a bénéficié d’un bref répit, pendant deux tours, jusqu’à ce que ses pneus commencent à montrer des signes de décoloration.

Hamilton devenait plus grand dans ses rétroviseurs tout en tombant en deçà de la zone DRS du pilote Red Bull. La circulation a encore compliqué la vie de Verstappen. Yuki Tsunoda a semblé peu coopératif pour un pilote qui a déclaré il y a deux semaines qu’il voulait que Verstappen remporte le titre, mais Mick Schumacher s’est avéré un obstacle plus important. Verstappen a attrapé inutilement le Haas dans les virages 16, 17 et 18, perdant trois dixièmes de seconde.

Mais cela signifiait également que Verstappen a franchi le point de détection du DRS à l’approche du virage 19 à moins d’une seconde du Haas. Cela lui a permis d’utiliser le DRS, alors que le poursuivant Hamilton n’était pas assez proche pour en tirer l’avantage. Verstappen a repris son avance d’une demi-seconde dans le dernier tour et a pris le drapeau avec seulement 1,3 seconde d’avance sur son rival.

La lutte roue contre roue entre les prétendants au titre que plus de 140 000 Américains se sont présentés pour voir ne s’est jamais matérialisée. Mais c’était une vitrine d’excellence de conduite par la paire d’entre eux, dont l’un ou l’autre aurait pu gagner. Le Perez malade est arrivé à la maison plus de 40 secondes après son coéquipier.

Leclerc prend la quatrième place

Leclerc s’éloignait des McLaren. La deuxième Red Bull est arrivée en seulement 10 secondes devant la première des Ferrari. Menaçant pour McLaren et leurs espoirs de conserver la troisième place du championnat des constructeurs, Charles Leclerc avait 24 secondes d’avance sur Daniel Ricciardo dans la première des McLaren. L’autre Ferrari de Carlos Sainz Jnr aurait sûrement été plus haut s’il n’avait pas pris le départ de la course sur la gomme tendre et perdu du temps lors de son deuxième arrêt au stand.

Sainz arrivait donc derrière Valtteri Bottas, qui peinait à remonter de la neuvième place sur la grille au volant de sa Mercedes. Il a perdu une place au départ de Tsunoda et a été condamné pour avoir illégalement gagné une place à Pierre Gasly, qu’on lui a conseillé de laisser passer. Bottas a couru un premier relais plus long que son coéquipier mais un relais intermédiaire plus court, et a pu dépasser Sainz pour la sixième place.

Un Norris mécontent était le dernier pilote dans le tour de tête à la huitième place. Il a semblé dur dans le premier tour, où il est descendu à l’intérieur de Sainz au virage 12 avec Ricciardo à l’extérieur de la paire d’entre eux. Alors que les deux pilotes McLaren restaient dans les limites de la piste, Sainz s’est enfui et a rejoint les deux.

Néanmoins, les stewards se sont alors contentés de lui laisser passer un seul, Ricciardo, et une instruction ultérieure d’autoriser Norris à passer également n’a pas été respectée. C’était l’un des nombreux appels douteux concernant les limites de la voie qui se sont produits au cours de l’après-midi.

Tsunoda a terminé une course sans point de six courses Tsunoda a marqué ses premiers points depuis le Grand Prix de Hongrie en neuvième place après un solide après-midi de travail. Il a rendu furieux son coéquipier au début de la course en le tenant pendant que ses pneus tendres s’affaissaient, bien que la course de Pierre Gasly se soit terminée peu de temps après de toute façon avec une défaillance de la suspension.

Sebastian Vettel a remporté le dernier point après avoir commencé 18e en raison d’une pénalité de changement de groupe motopropulseur. Il était 15e à la fin du premier tour et est allé à contre-courant en sélectionnant des pneus médiums pour ses deux premiers relais, avant de dépasser les deux Alfa Romeo dans son dernier relais sur les médiums. Le dernier d’entre eux, Kimi Raikkonen, a laissé passer Vettel lorsqu’il s’est séparé.

Fernando Alonso, qui a commencé une course derrière Vettel après avoir également changé de groupe motopropulseur, a donné à son équipe quelques encouragements avant la course à la radio dans ce qui s’est avéré un week-end difficile pour Alpine : « Pas un bon week-end jusqu’à présent mais faisons une course parfaite, voir quel résultat nous pouvons obtenir.

Mais il y avait moins de motivation et plus d’indignation à la radio Alonso une fois la course commencée et il s’est retrouvé impliqué dans une série de différends litigieux avec les pilotes Alfa Romeo. Après avoir vu Raikkonen le dépasser après être parti au premier virage, un Alonso furieux a utilisé le second tour au virage 12 pour dépasser le coéquipier de Raikkonen et a ensuite été invité à abandonner la position. Il l’a finalement fait, puis le processus a été inversé lorsqu’Alonso a de nouveau dépassé Giovinazzi et que le pilote d’Alfa Romeo est parti pour rester en tête. On lui a aussi dit de céder la place.

À bien des égards, le Circuit des Amériques est un exemple idéal de ce à quoi devrait ressembler un circuit de course permanent moderne. La seule façon de l’améliorer est probablement de remplacer certains des ruissellements d’asphalte généreux qui causent régulièrement des conflits de limites de piste par de l’herbe ou du gravier.

Verstappen prend 12 points d’avance

Verstappen se dirige vers le Brésil Le Mexique avec une plus grande avanceIl y a deux semaines en Turquie, Verstappen a repris la tête du championnat mais a également enregistré sa troisième victoire consécutive sans victoire, la première fois de l’année. Mercedes avait remporté des courses consécutives, donnant du poids au sentiment que la lutte pour le championnat allait dans leur direction.

A Austin, Verstappen a démontré qu’ils sont très engagés dans la lutte pour le titre. Leur avantage de performance était infime, et le départ légèrement meilleur de Hamilton les a forcés à prendre un risque sur la stratégie qui a porté ses fruits.

C’était une course que n’importe quel pilote aurait pu gagner, et c’est Verstappen qui l’a remportée. Le Grand Prix des États-Unis apparaissait donc comme un moment important dans la lutte pour le championnat. Mais avec seulement 12 points entre eux et cinq courses à disputer, ce ne sera pas fini de sitôt.

