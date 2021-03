Verstappen reste en tête lors de la deuxième séance d’entraînement, poursuivi par Norris · .

Max Verstappen a complété une première journée parfaite de la saison de Formule 1 pour Red Bull en devenant le plus rapide sous les projecteurs lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn.

Comme pour la session précédente d’aujourd’hui, la durée de la seconde a également été réduite de 90 minutes à 60 minutes. L’ensemble du peloton a rejoint la piste peu après le début de la session du soir.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les drapeaux jaunes apparaissent, alors que Nikita Mazepin de Haas est descendue de la colline après le quatrième virage. Il n’était pas le seul pilote surpris alors que les vents perturbaient les voitures qui franchissaient la crête de l’épingle du virage quatre.

Là où Mazepin s’est éteint, c’était également lorsque les limites de piste étaient maintenant surveillées, car les directeurs de course ont été élus après les premiers essais pour changer l’endroit où ils surveillaient les abus des limites de piste.

Le premier grand moment dramatique s’est produit au virage trois, lorsque Kimi Raikkonen d’Alfa Romeo a tourné sur le trottoir au sommet et a perdu son aileron avant contre une barrière à l’extérieur de la piste. Il a pu retourner aux stands, mais a perdu une course précieuse pendant que sa voiture était en réparation.

Pendant ce temps, le reste du peloton était sur des pistes de pneus tendres simulant leurs courses de qualification, qui se dérouleront dans des conditions similaires juste après le coucher du soleil samedi. Mercedes était un-deux au moment de l’accident de Raikkonen, avec Lewis Hamilton en tête de Valtteri Bottas, et le couple Red Bull, Max Verstappen et Sergio Perez, troisième et quatrième.

Compétition: Gagnez un volant Fanatec Podium V2 à entraînement direct et plusRed Bull a adopté une stratégie différente de celle de Mercedes et de Ferrari, qui ont utilisé une nouvelle série de pneus tendres pour leurs pilotes, ce qui a temporairement hissé la nouvelle recrue de Maranello, Carlos Sainz Jnr, au sommet des chronos. Hamilton a repris les devants peu de temps après, malgré le trafic, tandis que Lando Norris de McLaren a bien mieux chronométré sa rencontre avec des voitures plus lentes, se frayant un chemin vers le tour le plus rapide avec son MCL35M à moteur Mercedes.

Verstappen a réussi à battre son indice de référence de 0,095 seconde avec un 1’30,847, avant que la plupart des joueurs choisissent de passer au pneu composé moyen plus lent alors que la piste se rapprochait des conditions propices aux longs trajets et que l’ordre au sommet restait inchangé. résultat.

Les parcours de pneus moyens avaient encore leur côté dramatique, les conducteurs bloquant à plusieurs reprises au fur et à mesure qu’ils allaient dans leurs relais, et les abus de limites de piste en tant que tours étaient fréquemment supprimés. Bottas a été l’un des principaux contrevenants pour les tours perdus, tandis que son coéquipier Hamilton a souvent poussé son caoutchouc à ses limites dans les virages de descente huit et dix épingles à cheveux.

Résultat du deuxième essai du Grand Prix de Bahreïn 2021

Lacunes visuelles de la deuxième pratique

Max Verstappen – 1’30.847

+0.095 Lando Norris – 1’30.942

+0,235 Lewis Hamilton – 1’31.082

+0.280 Carlos Sainz Jnr – 1’31.127

+0.371 Valtteri Bottas – 1’31.218

+0.383 Daniel Ricciardo – 1’31.230

+0.447 Yuki Tsunoda – 1’31.294

+0.546 Lance Stroll – 1’31.393

+0,636 Pierre Gasly – 1’31,483

+0,656 Sergio Perez – 1’31,503

+0.754 Esteban Ocon – 1’31.601

+0.765 Charles Leclerc – 1’31.612

+0.893 Antonio Giovinazzi – 1’31.740

+0.922 Sébastien Vettel – 1’31.769

+0.923 Fernando Alonso – 1’31.770

+1.015 Kimi Raikkonen – 1’31.862

+1.484 George Russell – 1’32.331

+2.450 Mick Schumacher – 1’33.297

+2.553 Nicholas Latifi – 1’33.400

+2,602 Nikita Mazepin – 1’33,449

Les conducteurs à plus de dix secondes de retard ont omis.

