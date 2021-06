Verstappen réussit son premier triplé · .

Max Verstappen est de plus en plus le pilote à battre en Formule 1.

La course de dimanche aurait été sa troisième victoire consécutive s’il n’avait pas été victime d’une crevaison de pneu à Bakou il y a deux semaines.

Le Grand Prix de France était la 13e victoire de la carrière de Verstappen, le plaçant à égalité avec Alberto Ascari et David Coulthard, ainsi que le 13e temps qu’il a réalisé le meilleur tour. Il a suivi sa cinquième pole position, à égalité avec Giuseppe Farina, Chris Amon, Clay Regazzoni, Patrick Tambay et Keke Rosberg,

Verstappen a ajouté le point bonus pour le tour le plus rapide, devenant le premier pilote cette année à marquer un maximum de 26 points dans une course.

Honda a remporté trois victoires consécutives en 1991. Il s’agissait également du premier « tour du chapeau » de Verstappen avec la pole, le meilleur tour et la victoire. Le leader du championnat du monde est le 46e pilote de l’histoire du sport à réaliser cet exploit. Michael Schumacher détient le record du plus grand nombre de « tours du chapeau » avec 22 – quatre de plus que Lewis Hamilton.

Le pilote Mercedes semblait se diriger vers sa 100e victoire en carrière lorsqu’il a remporté trois des quatre premières courses. Le balayage de Red Bull au cours des trois derniers tours a mis cela en attente. Mais si Hamilton remporte l’une des deux prochaines courses au Red Bull Ring, il pourrait remporter cette 100e victoire lors de sa course à domicile à Silverstone.

C’était la première fois que Red Bull remportait trois courses consécutives depuis la fin de l’ère V6 hybride turbo en 2013, lorsque Sebastian Vettel remportait neuf courses consécutives. Le motoriste Honda doit remonter 30 ans aux quatre premières courses de 1991 pour la dernière fois qu’il a fait de même.

C’était aussi la première victoire de Red Bull en France. Lorsqu’ils sont entrés dans le sport pour la première fois en 2005, la boisson énergisante a été interdite à la vente dans le pays, une restriction qui a été levée en 2008, l’année du dernier Grand Prix de France à Magny-Cours, où l’équipe n’a jamais dépassé la sixième place.

La course aux points de Norris continueLando Norris a prolongé sa course en tant que seul pilote à avoir marqué des points dans toutes les courses cette année. Avec Ferrari affichant son premier sans-score depuis la fin de l’année dernière, McLaren a regagné la troisième place du championnat grâce à Norris et Daniel Ricciardo, ce dernier égalant son meilleur résultat pour l’équipe à ce jour avec une sixième place.

L’échec de Ferrari à marquer signifie que seules trois équipes ont récolté des points à chaque course : McLaren et la paire de moteurs Honda Red Bull et AlphaTauri. Williams et Haas n’ont toujours pas marqué, mais l’ascension de Haas à la neuvième place du championnat des constructeurs lors de la course précédente s’est avérée de courte durée – Williams est de retour en tête grâce à la 12e place de George Russell.

Aucun des 20 partants n’a pris sa retraite, ce qui s’est produit pour la dernière fois au Grand Prix d’Autriche en 2019. La première fois que cela s’est produit, c’était il y a 60 ans au Grand Prix des Pays-Bas, lorsque les 15 partants ont pris le drapeau à damier. La F1 reviendra sur les lieux de cette course, Zandvoort, en septembre.

