Verstappen, roi incontesté de Zandvoort

09/05/2021 à 16:37 CEST

Max Verstappen a provoqué le délire collectif sur le circuit hollandais de Zandvoort, qui a célébré le retour de la Formule 1 36 ans plus tard de la meilleure des manières : avec une démonstration et une victoire sans appel pour l’idole locale. Le pilote Red Bull, parti en pole pour la septième fois cette année, s’est mis dans la boue après un départ prodigieux et ni stratégies pneumatiques ni pression. Lewis Hamilton ils l’ont empêché de remporter son septième triomphe en treize grands prix, récupérant également le leadership de la Coupe du monde.

L’éclat d’Alonso

Sur une piste difficile, où les erreurs paient cher, Fernando Alonso Il a joué dans une autre de ses sorties de «science-fiction» et a risqué la limite pour gagner deux positions, passant de la neuvième à la septième au premier tour. L’Asturien avait déjà prévenu samedi qu’il devrait être “très agressif dès le départ & rdquor; pour essayer de trouver votre opportunité. Et il l’a accompli avec un superbe doublé dépassant son partenaire Esteban Ocon et Antonio Giovinazzi, avec laquelle il est venu toucher.

Verstappen a commencé comme une expiration, ne laissant pas le choix à Hamilton, évitant ainsi la mêlée toujours dangereuse avec les Anglais. Dans le ‘top six’, tous ont conservé leur place, avec Bottas troisième en lice, devant gazeux et les deux Ferrari de Sainz et Leclerc. En seulement deux tours, le Néerlandais comptait déjà plus de deux secondes d’avance sur Hamilton, qui a reconsidéré ses options et a opté pour une stratégie à deux arrêts, forçant Max emboîter le pas.

Mercedes, à l’attaque

Mercedes a tenté un jeu de deux contre un, gardant le cap pour Bottas, devant de Verstappen et Hamilton. L’homme Red Bull a vite compris le “piège” et a dû travailler dur pour dépasser le Finlandais, qui s’est éloigné pour laisser la place à son coéquipier. Le pouls Verstappen-Hamilton s’est déjà poursuivie sans chocs majeurs. Comme prévu, la piste néerlandaise rend les dépassements extrêmement difficiles et l’action sur la piste s’est stabilisée.

Un sommet de Vettel sur la courbe inclinée 3, la même où elle s’est écrasée samedi Sainz, a été sur le point de mettre un terme à la carrière de l’Allemand et accessoirement à celle de Bottas, qui l’a esquivé de quelques millimètres. Il n’y a pas eu de voiture de sécurité comme beaucoup s’y attendaient.

Après 40 tours, Hamilton est revenu à l’attaque et a essayé un nouveau « undercut » pour Verstappen. Celui de Red Bull a répliqué avec un arrêt record (2.1) et est de nouveau revenu en piste devant le septuple champion, qui a retrouvé du trafic et n’a pas été récompensé.

‘Mad Max , que les 70.000 fans présents dans les tribunes ont porté en “volant” tout au long de la course, a affronté la dernière ligne droite avec plus de 3 secondes d’avance sur Lewis. De quoi se doser et offrir à ses fans une véritable « orange party ». Verstappen Il a franchi la ligne d’arrivée devant les deux Mercedes. Carlos Sainz Il a eu beaucoup de mal à suivre le rythme dans les derniers tours et n’a pas pu contenir Fernando Alonso, qui a arraché la sixième place au final après un joli pouls des deux Espagnols.

Après avoir touché le fond sous le déluge de Spa-Francorchamps, la Formule 1 a retrouvé le meilleur spectacle et clôturera la semaine prochaine le “triptyque” post-été au Grand Prix d’Italie. Verstappen leader arrivera à Monza, qui pourrait être l’étape où Mercedes révèle le secret le moins bien gardé de la Coupe du monde et annonce George Russell en tant que soulagement de Valtteri Bottas pour 2022.