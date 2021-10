Verstappen salue le retour de Newey après une blessure alors que Mercedes progresse · .

Max Verstappen a déclaré que le retour d’Adrian Newey dans le garage Red Bull aiderait l’équipe à progresser après les gains réalisés par son rival Mercedes lors des dernières courses.

Newey a rejoint l’équipe au bord de la piste au Grand Prix de Turquie après avoir subi des blessures lors d’un accident de vélo plus tôt dans l’année.

« Bien sûr, ce n’était pas idéal ce qui s’est passé », a déclaré Verstappen. « Mais c’est un effort d’équipe complet et je sais, bien sûr, qu’Adrian est une figure de proue dans ce domaine et c’est toujours très agréable si Adrian vient sur la piste, vous pouvez échanger beaucoup de choses, d’idées.

« C’était donc bien de le revoir et en Turquie. Nous attendons maintenant avec impatience le reste de la saison, ce que nous pouvons faire en tant qu’équipe pour essayer de trouver un peu plus de performances.

Red Bull a été devancé par Mercedes en Turquie. Leurs rivaux auraient balayé la première ligne de la grille sans la pénalité de Lewis Hamilton pour avoir dépassé son allocation maximale

Verstappen a devancé Hamilton dans le combat pour le championnat en terminant deuxième, mais a déclaré que le rythme de Mercedes montre que Red Bull doit faire des gains avec sa voiture.

« C’était bien, mais nous avons encore un peu de travail à faire », a-t-il déclaré. « Nous voulons être plus rapides.

« Le résultat de l’équipe était bon en Turquie. La performance globale n’était pas étonnante en Turquie. Nous allons réessayer ici, voir à quel point nous sommes rapides.

Verstappen a déclaré qu’il était clair que Mercedes avait réalisé des gains avec sa voiture lors des dernières courses, mais il n’est « pas concerné » par cela « parce que nous ne pouvons rien y faire ».

« Nous devons juste nous concentrer sur notre côté », a-t-il déclaré. « Il y a quelques choses que nous pouvons faire mieux et nous apprenons encore beaucoup aussi en Turquie et nous avons essayé de faire mieux avec notre package ce que nous avons, essayer de trouver un peu plus de performances. »

