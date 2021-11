Verstappen sanctionné de 5 places, sort septième ; Alonso troisième et Sainz, 6

21/11/2021 à 13:54 CET

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader de la Coupe du monde de Formule 1, qui allait s’élancer deuxième du Grand Prix du Qatar, l’avant-dernier du Championnat du monde de Formule 1, qui se déroule ce dimanche au Losail circuit, a été sanctionné de la perte de cinq places sur la grille de départ, pour ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes lors des qualifications de samedi, donc les Espagnols Fernando Alonso (Alpine) et Carlos Sainz (Ferrari), partiront respectivement troisième et sixième , la 20e course de l’année.

Cela vient d’être annoncé par la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) ce dimanche à Losail.