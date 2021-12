Verstappen s’attend à ce que Hamilton revienne en 2022 pour poursuivre son huitième titre en F1 – .

Le champion du monde Max Verstappen s’attend à ce que Lewis Hamilton revienne en Formule 1 en 2022 après que l’avenir du pilote Mercedes dans ce sport ait été mis en doute.

Verstappen a remporté son premier titre mondial le week-end dernier à la suite d’un Grand Prix controversé d’Abou Dhabi, qui a mis fin à la saison, où un redémarrage tardif de la voiture de sécurité l’a vu dépasser Hamilton dans le dernier tour pour remporter le championnat.

L’équipe Mercedes d’Hamilton avait menacé de faire appel du résultat auprès de la Cour d’appel internationale de la FIA, jusqu’à ce qu’un communiqué confirme jeudi qu’ils n’engageraient aucune autre action.

Ni Hamilton ni le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, n’ont assisté au gala annuel de remise des prix de la FIA à Paris ce soir. Wolff a déclaré plus tôt dans la journée qu’il n’était pas certain du désir de Hamilton de revenir en 2022 à la suite des circonstances entourant la perte du championnat.

Lorsqu’on lui a demandé lors du gala de remise des prix avant de recevoir officiellement le trophée du championnat du monde des pilotes s’il se sentait désolé pour Hamilton, Verstappen a déclaré qu’il pensait que Hamilton accepterait que la façon dont il avait perdu le titre faisait simplement partie de la course.

« Je ne suis pas désolé [for the way he lost the title], bien sûr, je peux comprendre que cela puisse être très douloureux, mais en fin de compte, c’est aussi la course », a déclaré Verstappen. « Il faut continuer à se battre jusqu’au bout. Vous savez qu’en course, tout peut arriver. Et il a également remporté un championnat comme celui-là, donc je pense qu’il peut aussi comprendre.

Verstappen pense que Hamilton est capable de concourir pour ce qui serait un huitième championnat du monde record l’année prochaine et s’attend à voir son rival Mercedes revenir sur la grille la saison prochaine.

« Bien sûr, je peux comprendre que les premiers jours après une course comme celle-là, vous n’êtes pas content », a expliqué Verstappen. « Mais vous devez également comprendre, comme je l’ai déjà dit, que c’est la course en fin de journée et que ces choses peuvent vous arriver.

«Je pense qu’il devrait revenir sur ce qu’il a déjà accompli et cela devrait lui apporter beaucoup de réconfort et devrait également être cette motivation pour continuer. Parce qu’il essaie toujours de se battre pour ce huitième titre et il pourra certainement le refaire l’année prochaine. Je ne vois donc aucune raison d’abandonner ou d’arrêter maintenant.

Désormais officiellement confirmé en tant que champion du monde pour 2021, Verstappen dit qu’il prendra un peu de temps pour se reposer et apprécier d’avoir atteint son « objectif de vie », avant de se recentrer sur la défense de son titre dans la nouvelle année.

« Tout d’abord, je vais dormir un peu dans les jours et les semaines à venir, puis je suis sûr qu’une fois que ce sera le premier janvier, je serai prêt à repartir », a-t-il déclaré.

« J’aime ce que je fais et j’aime faire partie de l’équipe. J’ai déjà dit à la radio dans le tour de piste – je veux faire ça avec cette équipe pendant encore 10 à 15 ans. J’espère donc qu’au cours de ces années, nous pourrons gagner plus de championnats, car cela a toujours été l’objectif. »

