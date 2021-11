Verstappen s’attendait à ce que Mercedes demande un examen de l’incident, mais il doute qu’il soit pénalisé · .

Max Verstappen a déclaré qu’il n’était pas surpris que Mercedes ait demandé aux commissaires sportifs d’examiner un incident entre lui et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sao Paulo.

Le pilote Red Bull a déclaré qu’il ne s’attendait pas à être pénalisé pour l’incident survenu au 48e tour de la course du week-end dernier. Verstappen et Hamilton ont raté le match lorsque le pilote Mercedes a tenté de dépasser son rival à l’extérieur de Descida do Lago, virage quatre sur le circuit d’Interlagos.

Les commissaires sportifs ont choisi de ne pas enquêter sur l’incident à l’époque, mais Mercedes a demandé un examen affirmant avoir de nouvelles preuves à ce sujet. Une source de Red Bull a déclaré que l’équipe avait été surprise par le développement, mais pas Verstappen. « Non [I’m] pas vraiment surpris par cela, mais c’est comme ça que ça se passe », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il n’avait pas envisagé la possibilité d’une pénalité, ce qui pourrait lui coûter une place au classement de la course de la semaine dernière et donc réduire son avance au championnat sur Hamilton.

« Je n’y pense même pas », a déclaré Verstappen. « ‘Si, si, si’, ce n’est pas la fin du monde.

« Je ne m’attends pas à ce que cela se produise parce que je pensais que c’était une course juste et difficile entre deux gars qui se battent pour le championnat. Donc ça n’aurait pas été, de toute façon, une passe facile parce que ce n’est pas comme ça que je suis et je ne pense pas comment ça devrait être quand vous vous battez pour le titre.

Verstappen a déclaré qu’il ferait la même chose dans des circonstances similaires. « En tant que pilote, je pense que nous savons exactement ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire dans une voiture », a-t-il expliqué.

« Nous nous battions dur, freinions tard dans le virage, les pneus sont assez usés. Si j’avais tourné plus brusquement vers la gauche, vous venez de quitter la piste. C’est pourquoi nous sommes les pilotes, vous essayez de contrôler la voiture.

Si les commissaires sportifs acceptent d’enquêter sur l’incident, leur discussion portera probablement sur la question de savoir si Verstappen a empêché Hamilton de rester sur la piste. « Je pense que nous avons tous les deux freiné tard, il aurait donc été très difficile de prendre le virage », a déclaré Verstappen. « Mais c’est toujours après, n’est-ce pas, c’est difficile à savoir. »

L’appel à un examen est le deuxième impliquant les prétendants au championnat après que Red Bull ait tenté la même chose à la suite de la collision entre les deux à Silverstone. Les deux pilotes se sont également percutés à Monza.

Cependant, Verstappen a déclaré qu’il ne craignait pas que le combat pour le championnat ne prenne une mauvaise tournure avec trois courses à disputer. « Je n’y pense pas trop parce que ce n’est pas entre mes mains ce genre de choses », a-t-il déclaré. « Je suis le pilote et j’ai juste besoin de me concentrer sur ce qui se passe en piste.

