“Verstappen savait ce qui allait se passer”

12/09/2021 à 19:32 CEST

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s’est plaint auprès de Max Verstappen (Red Bull) de l’accident qui les a tous deux laissés de côté au 26e tour du Grand Prix d’Italie et a assuré que le Néerlandais « Je savais ce qui allait se passer & rdquor; et a causé le choc car « je ne voulais pas abandonner & rdquor;.

“Je suis sorti, j’ai vu Daniel (Ricciardo) me dépasser, Max arrivait, je me suis assuré de lui laisser une distance de voiture à l’extérieur. Je suis entré dans le virage 1, j’étais devant et j’étais devant dans le virage 2 . Alors tout d’un coup, il m’a sauté dessus. Aujourd’hui, il ne voulait pas céder. Il savait ce qui allait se passer en entrant dans le virage 2. Il savait qu’il allait passer les trottoirs. l’a fait & rdquor;, analysé dans Sky Sports.

“Il était exactement dans la même position que moi dans le premier tour, mais j’ai cédé, et c’est ainsi que se déroule la course”, a déclaré Hamilton en référence à sa première collision.

“Nous allons parler aux stewards et voir. Mais je ne sais pas quoi dire d’autre.”, a-t-il conclu.

Sur son état de santé après que la voiture Verstappen l’a écrasé, sans conséquences graves grâce au halo, un système qui protège le cockpit, il a assuré que son cou lui faisait un peu mal, mais que “ça ira bien”. ;.