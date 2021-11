Verstappen savoure sa chance au titre au cas où il n’en aurait jamais un autre · .

Max Verstappen dit qu’il savoure la chance de concourir pour le championnat du monde pour la première fois de sa carrière parce qu’il ne peut pas être sûr que cela se reproduira.

Le pilote Red Bull détient 19 points d’avance sur Lewis Hamilton avant la course de ce week-end à Interlagos.

Il a fait ses débuts en F1 avec Toro Rosso en 2015 et a remporté sa première course pour Red Bull après avoir été promu dans l’équipe l’année suivante. Mais s’il a remporté des courses chaque saison depuis lors, il n’a pas eu de voiture capable de gagner suffisamment régulièrement pour faire une offre pour le championnat jusqu’à présent.

Avoir une voiture plus compétitive est « le meilleur qui soit », a déclaré Verstappen. « Sinon, c’est assez déprimant, si vous savez que vous ne pouvez pas gagner.

« Bien sûr, vous savez que lorsque vous arrivez en Formule 1, vous devez l’accepter », a-t-il expliqué. « C’est ainsi qu’est la Formule 1. Normalement, il n’y a qu’une ou deux équipes qui peuvent se battre pour un championnat.

« Mais vous espérez qu’un jour vous monterez dans une voiture où vous pourrez gagner, n’est-ce pas ? Et dès qu’on monte dans cette voiture, c’est très agréable.

« Vous êtes heureux, car combien de fois aurez-vous cette opportunité ? Vous ne savez pas, peut-être qu’à partir de l’année prochaine, vous n’aurez plus jamais cette opportunité. Alors je profite vraiment du moment.

La victoire de Verstappen lors de la dernière course à l’Autodromo Hermanos Rodriguez a permis à personne d’autre de remporter plus de victoires que lui cette année. Cependant, il ne se consolera pas d’être le vainqueur le plus prolifique de la saison s’il ne remporte pas le championnat.

« Le seul gagnant est celui qui termine en tête », a-t-il déclaré. « Peu importe le nombre de courses que vous gagnez.

« Jusqu’à présent, j’ai fait une excellente saison. J’ai eu beaucoup de victoires, de belles pole positions et exactement quoi qu’il arrive à la fin, ça ne va pas changer ma vie, je l’ai dit plusieurs fois. J’apprécie juste ce que je fais.

« Bien sûr, j’essaie de gagner le championnat et nous avons l’air bien. Mais j’ai aussi dit que beaucoup de choses peuvent arriver.

