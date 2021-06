Verstappen scelle un retour épique

Max Verstappen a scellé une victoire épique au Grand Prix de France, renversant le leader Lewis Hamilton et le dépassant avec deux tours à faire.

Alors que Hamilton essayait de faire durer un vieux train de pneus durs jusqu’à la fin, Verstappen et Red Bull ont parié sur une stratégie à deux arrêts et ont trouvé des atouts, presque un renversement de rôle exact du Grand Prix d’Espagne plus tôt cette année que Hamilton a remporté.

Sergio Perez a terminé troisième après avoir dépassé Valtteri Bottas tard, bien que cette décision reste soumise à une enquête de la direction de course.

Bottas était frustré à la radio d’avoir demandé à Mercedes d’opter pour le double arrêt, les stratèges de l’équipe étant susceptibles d’être critiqués pour leur rôle dans cette victoire de Red Bull.

Lando Norris a eu une excellente course pour terminer cinquième, avec son coéquipier Daniel Ricciardo juste derrière en sixième, une course fantastique pour McLaren alors qu’ils continuent leur bataille avec Ferrari pour le meilleur du reste.

Pierre Gasly avait une solide P7 lors de sa course à domicile, avec Fernando Alonso huitième et le duo Aston Martin Sebastian Vettel et Lance Stroll neuvième et 10e.

MAX VERSTAPPEN GAGNE ! TARD, TARD DRAME ! Quel geste du leader du championnat dans l’avant-dernier tour pour reprendre la P1 à Lewis Hamilton !#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/IBH2gVhsMY – Formule 1 (@F1) 20 juin 2021

Verstappen a mal commencé la course, cédant la tête à Hamilton dans le premier tour après avoir raté son point de freinage dans le virage 2, puis a dû être patient lors du premier relais.

Bottas était également présent en P3, et c’est le Finlandais que Mercedes s’est arrêté en premier pour tenter de saper Verstappen.

Le Néerlandais l’a couvert, Mercedes laissant Hamilton pour un tour supplémentaire crucial, une décision qui s’est avérée coûteuse car Verstappen a réussi à saper le septuple champion pour reprendre l’initiative.

Perez a été laissé de côté plus longtemps en tête de la course, Hamilton et Bottas traquant Verstappen.

Avec des dépassements difficiles et Red Bull ayant moins d’ailerons sur leur voiture, le duo Mercedes n’a pas pu compter un mouvement et a commencé à reculer, seulement pour que Verstappen s’arrête sur les pneus médium.

Cela laissait au joueur de 23 ans 20 tours pour rattraper et dépasser Hamilton et Bottas, une tâche à laquelle il était parvenu, dépassant son rival pour le titre avec seulement un tour et demi à faire.

S’exprimant sous le drapeau à damier, le Néerlandais ravi a déclaré : « Au début, c’était super difficile avec le vent, donc un tour nous avions un bon équilibre, puis le tour suivant, vous glissiez partout.

« Quand nous avons fait le premier arrêt au stand, vous pouviez, car ils me poussaient sur les pneus durs derrière, mais lorsque nous avons décidé de faire les deux arrêts, heureusement, cela a finalement payé. Nous avons dû travailler dur pour cela, mais très gratifiant.

Le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, a déclaré à Hamilton que l’équipe était à blâmer pour une mauvaise stratégie d’arrêt aux stands et le joueur de 36 ans a déclaré par la suite qu’ils devaient s’améliorer pour pouvoir concourir.

“Félicitations à Max, il a fait un excellent travail”, a-t-il déclaré.

« Ils ont juste eu la meilleure force tout le week-end. Considérant que nous avons eu un vendredi si difficile, je suis vraiment content du résultat d’aujourd’hui. Bien sûr, nous n’avons pas gagné et nous étions en tête mais je n’avais plus de pneus à la fin et j’ai malheureusement perdu la position. Mais encore une bonne course.

« Il faut trouver du rythme, c’est sûr. Vous avez vu que la plupart du temps que nous avons perdu aujourd’hui était dans les lignes droites. Nous devons donc creuser profondément, déterminer où cela se trouve, que ce soit la puissance ou la traînée.

« Nous avons encore un bon paquet. Je ne sais pas vraiment comment nous avons perdu la position aujourd’hui [at the first stop]. Nous ne savions pas à quel point cela allait être fort ou non [the undercut]. De toute évidence, ils avaient une bonne stratégie et cela a très bien fonctionné pour eux.

Aucune légende requise #FrenchGP 🇫🇷 @Max33Verstappen pic.twitter.com/BhB6TpRbRH – Formule 1 (@F1) 20 juin 2021

Perez a construit sur sa victoire à Bakou avec un nouveau podium et était satisfait de ses efforts au Paul Ricard : « C’était important de rester dans les leaders. Les cinq à 10 premiers tours, la voiture était assez incontrôlable avec le vent.

“Nous avions moins d’appuis aujourd’hui, donc c’était difficile de suivre mais ensuite la piste s’améliorait et j’ai commencé à reprendre et nous avons réussi à aller assez longtemps à la fin, donc je pense que cela a payé.

« Nous avons fait une excellente course et une excellente stratégie de la part de l’équipe. Je suis content que [Verstappen] a remporté la course aujourd’hui et de bons points pour l’équipe.

Cette victoire permet à Verstappen d’étendre son avantage en tête du championnat des pilotes à 12 points avec un doublé en Autriche, la prochaine étape du calendrier.

Alors que McLaren sera ravi des P5 et P6, ce fut une course cauchemardesque pour Ferrari dont les pilotes ont tous deux terminé en dehors des points après avoir eu du mal à gérer leurs pneus tout au long.

George Russell a été impressionnant pour Williams en 12e position, tandis que Yuki Tsunoda a terminé 13e après son départ dans la voie des stands.

Esteban Ocon a dû se contenter de la 14e place de sa course à domicile, Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen respectivement 15e et 17e pour Alfa Romeo.

Nicholas Latifi a terminé 18e, avec le duo Haas Mick Schumacher et Nikita Mazepin 19e et 20e dans une course où les 20 pilotes ont terminé.