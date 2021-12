Verstappen scellera-t-il le titre alors que la F1 affronte sa « plus grande inconnue » ? Cinq points de discussion à Djeddah · .

Max Verstappen peut remporter le championnat du monde ce week-end, mais le nouveau circuit urbain de Djeddah semble être le genre de lieu qui pourrait surprendre.

Voici les points de discussion pour le Grand Prix d’Arabie saoudite de ce week-end.

Verstappen au bord du destin

Au sommet d’un duel d’une saison contre Lewis Hamilton, Verstappen se rend au Royaume d’Arabie saoudite sachant qu’il pourrait bien partir après avoir été couronné nouveau champion du monde.

Un basculement de 18 points en faveur du pilote Red Null autour du circuit de la corniche de Jeddah ce week-end – bien que statistiquement improbable – garantirait le premier titre mondial de Verstappen et le premier championnat de Red Bull de l’ère V6 turbo.

Cependant, le fait que sa mission d’une saison puisse enfin être accomplie dimanche ne devrait pas dérouter le pilote Red Bull. Verstappen a abordé le défi titanesque de vaincre Hamilton – le pilote le plus titré de tous les temps dans le sport – tout au long de la saison 2021 avec toute la détermination stoïque d’un protagoniste de Tom Clancy. Il est difficile d’imaginer qu’être sur le point de remporter le prix ultime influencerait son approche de ce week-end particulier de manière significative.

Analyse: Comment Verstappen peut remporter le championnat du monde de F1 lors de la prochaine courseRed Bull sera également très conscient qu’ils ne contrôlent pas leur destin ce week-end. Dépasser Hamilton de 18 points ce week-end nécessitera un coup dur pour Mercedes, donc l’objectif sera plutôt de s’assurer que Verstappen se dirige vers la course finale à Abu Dhabi avec le plus grand avantage possible sur son rival pour maximiser la pression . Après tout, Hamilton n’a jamais remporté une épreuve de force de championnat où il était derrière avant la course finale.

Des mêlées au milieu de terrain à régler?

Les projecteurs proverbiaux sont peut-être braqués sur la fin de la grille ce week-end, comme c’est souvent le cas, mais il y a deux autres batailles d’une saison qui pourraient être décidées sous les lumières à Djeddah dimanche prochain.

Après un va-et-vient entre les vieilles bêtes noires Ferrari et McLaren, la Scuderia a une main sur la troisième place du championnat des constructeurs avec 39,5 points d’avance en main. Il y a peut-être encore beaucoup de points disponibles au cours de ces deux derniers week-ends de course, mais McLaren a besoin d’un important coup de pouce en sa faveur dimanche pour garder l’espoir de répéter la troisième place qu’elle a prise l’année dernière.

Ferrari a bondi lors des dernières coursesFerrari a devancé McLaren d’un total de 57 points au cours des dernières courses, donc les perspectives ne sont pas bonnes pour l’équipe basée à Woking. Cependant, avec la nature à faible force d’appui et à grande vitesse du circuit de Djeddah susceptible de mieux convenir au MCL35M que les autres manches du calendrier de cette année, Lando Norris et Daniel Ricciardo pourraient avoir plus d’opportunités de mener le combat contre Charles Leclerc et Carlos. Sainz Jnr.

Derrière eux, il y a aussi la bataille entre Alpine et AlphaTauri pour la cinquième place. Après être entré dans le week-end du Grand Prix du Qatar au niveau des points, le podium de Fernando Alonso et une cinquième place pour Esteban Ocon ont porté un coup brutal de 25 points aux espoirs d’AlphaTauri de les battre à la cinquième place du championnat des constructeurs.

Les deux équipes ont été extrêmement incohérentes dans leurs performances dans les courses tout au long de la saison, donc cette bataille particulière n’est peut-être pas encore terminée. Et dans un autre week-end où le circuit est inconnu de tous les concurrents, Yuki Tsunoda pourrait grandement contribuer à renforcer la confiance de son équipe en lui avant 2022 avec une solide performance en Arabie saoudite.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Une nuit d’inconnus à Djeddah

La première incursion de la F1 en Arabie saoudite est peut-être un aperçu de l’avenir qui attend le sport au cours de la décennie à venir. Comme Miami qui suivra l’année prochaine, Djeddah est un circuit urbain extrêmement rapide, mais extrêmement étroit, où l’accent est mis sur la vitesse et le spectacle pour les téléspectateurs – bien que peut-être pas en termes d’action roue à roue.

Mais tout ce que l’on sait d’un autre nouveau site pour 2021, c’est la disposition – et non l’adhérence que fourniront les 27 virages identifiés. Même si Mario Isola de Pirelli admet que le Grand Prix d’Arabie saoudite sera « probablement la plus grande inconnue à laquelle nous serons confrontés toute l’année », nous pourrions bien nous attendre à une course chaotique et imprévisible ce week-end.

En raison du manque d’adhérence attendu et de la proximité des barrières bordant les virages à grande vitesse – dont beaucoup seront aveugles à l’entrée – il existe presque certainement un risque élevé d’interventions de la voiture de sécurité ou du VSC en cas de contact ou de voiture forcée de tirer. avec un problème mécanique. Et si cela se produit au milieu d’une fenêtre d’arrêt au stand, cela pourrait faire exploser la course.

Comme nous l’avons vu au cours des deux dernières saisons, la F1 peut organiser des courses passionnantes et chaotiques lorsque les équipes et les pilotes sont lâchés sur un nouveau site inconnu alors qu’ils ne disposent pas d’une multitude de données du monde réel sur lesquelles s’appuyer. Mais comme l’ont démontré les débuts de Bakou en 2016 – où deux jours d’arrêts fréquents du drapeau rouge ont conduit à une course apprivoisée dimanche – nous ne sommes pas toujours assurés d’une course folle lors de la première course.

Troubles de la circulation et sillages synchronisés

Le parcours de Djeddah s’annonce rapide, étroit et éprouvantA plus de six kilomètres, Djeddah sera l’un des circuits les plus longs du calendrier. Mais malgré tout cet espace, la nature très fréquentée du tracé du circuit et le nombre relativement peu élevé d’incidents de freinage violent autour du tour signifient que la circulation pourrait être encore plus pénible tout au long du week-end.

Le manque d’endroits pratiques pour s’arrêter et laisser passer une voiture en approche – en particulier dans le secteur d’ouverture et du milieu – entraînera sans aucun doute des échauffements à la fois en qualifications et pendant la course de dimanche.

Mais le trafic pourrait aussi s’avérer être une arme à double tranchant. Avec une vitesse moyenne au tour prévue plus élevée que partout ailleurs, à l’exception de Silverstone et de Monza, rechercher un remorquage à partir d’une voiture devant sera une préoccupation pour les 20 conducteurs.

Red Bull s’est déjà arrangé pour que leurs voitures se fournissent mutuellement des sillages pendant les qualifications déjà au cours de la saison, il ne serait pas surprenant de voir Sergio Perez le faire pour Verstappen samedi soir. Surtout quand chaque avantage possible est si précieux pendant cette étape critique de la saison.

Une question de lavage sportif

Vettel n’attend pas avec impatience la course de ce week-end. devraient jouer en plaidant pour l’égalité se heurteront à nouveau.

Le gouvernement d’Arabie saoudite a été condamné par des organismes de surveillance des droits humains tels qu’Amnesty International pour les droits des femmes, des personnes LGBTQ et des travailleurs du royaume. L’accord de la Formule 1 pour courir dans le pays a donc fait l’objet de vives critiques.

Le chanteur pop Justin Bieber, qui doit se produire sur le circuit dans le cadre des animations du week-end de course, a été appelé à annuler sa comparution par Hatice Cengiz, dont le défunt fiancé, le journaliste Jamal Khashoggi, a été assassiné au consulat d’Arabie saoudite en Turquie. en 2018. Un rapport des services de renseignement américains a conclu que le meurtre de Khashoggi avait été ordonné par le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed bin Salman, ce qu’il nie.

Après avoir couru et gagné au Qatar avec un casque arborant un drapeau de la « fierté du progrès » en soutien à la communauté LGBTQ, Hamilton a déclaré qu’il le referait à la fois en Arabie saoudite et lors de la finale de la saison le week-end prochain à Abu Dhabi. Hamilton n’a pas hésité à exprimer sa conviction que le sport devrait utiliser sa plate-forme pour s’exprimer en matière de droits de l’homme afin de promouvoir l’égalité dans les pays hôtes qui sont fortement critiqués pour la discrimination et l’oppression de leurs citoyens et le feront probablement à nouveau ce week-end.

Peut-être révélateur, Sebastian Vettel – qui a également régulièrement manifesté son soutien franc aux droits des personnes LGBTQ tout au long de la saison – a donné une réponse franche au Qatar lorsqu’on lui a demandé s’il avait hâte de courir en Arabie saoudite ce week-end. « Non », fut la réponse brutale du conducteur d’Aston Martin.

La question de savoir jusqu’où la F1 doit aller pour soulever des problèmes de droits humains est une question qui continuera d’être débattue au cours des années à venir. Mais s’il s’agit d’une question qui n’affectera probablement pas ce qui se passera sur la piste ce week-end, il sera également difficile pour le sport et ses parties prenantes de simplement rejeter et ignorer.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Allez-vous au Grand Prix d’Arabie Saoudite?

Si vous vous rendez en Arabie saoudite pour la course de ce week-end, nous voulons vous entendre :

Selon vous, quelle sera l’équipe à battre au Grand Prix d’Arabie Saoudite ? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas d’entrer vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez éditer vos pronostics jusqu’au début des qualifications :

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :