Verstappen se bat à nouveau seul contre Hamilton à domicile · .

Max Verstappen a franchi la première étape essentielle pour remporter sa première victoire à domicile en décrochant la pole position du Grand Prix des Pays-Bas.

Mais ce fut un résultat mitigé pour Red Bull en qualifications, car Sergio Perez n’a pas progressé au-delà de la Q1. Cela rendra sans aucun doute plus difficile pour Verstappen de repousser la menace des deux Mercedes partant derrière lui.

La voie des stands exiguë et le risque d’interruption de la course pourraient rendre le travail de Verstappen moins simple.

La difficulté du dépassement devrait cependant jouer en sa faveur. Le circuit rénové de Zandvoort a été salué par les pilotes comme amusant et stimulant, mais il est peu probable qu’il y ait beaucoup de dépassements dimanche.

Classement inégal

La course d’ouverture de F3 a vu Arthur Leclerc prendre la tête depuis la troisième place. Verstappen a remporté une pole position à domicile à juste titre, mais il commence avec une Mercedes à ses côtés et l’autre directement derrière. Lewis Hamilton a une course claire à l’intérieur pour la course à Tarzan tandis que Valtteri Bottas est bien placé pour prendre la ligne extérieure si une opportunité se présente.

Malgré le sable soufflé régulièrement sur la piste depuis les plages voisines, les courses annexes ont donné peu d’indications d’un inconvénient particulier à partir du côté « sale » de la grille à l’avant. Ceux qui s’alignent quatrième n’ont pas très bien fait – note Pierre Gasly, le pilote AlphaTauri ayant égalé sa meilleure position de départ de la saison jusqu’à présent.

N’ayant pas réussi à sortir de la Q1, Perez est susceptible de passer à un nouveau moteur, profitant de l’occasion pour purger une inévitable pénalité sur la grille un jour où cela ne devrait lui coûter que quatre places. Mais cela laissera son coéquipier seul devant.

Cela a souvent été le cas pour Verstappen cette année et ne signifie pas nécessairement qu’il sera un canard assis, Mercedes semblant perdre plus de fois qu’ils n’en gagnent dans des batailles de stratégie consécutives avec Red Bull cette saison. Mais cela présente une opportunité pour Hamilton ou même Bottas de voler la victoire à domicile de Verstappen, d’autant plus que les arrêts aux stands sont susceptibles d’être un décideur majeur pour la position.

Stratégie pneus

La paire Mercedes démarrera avec des pneus plus anciens que Verstappen. Là où Mercedes a un inconvénient évident, c’est que Hamilton et Bottas commenceront avec des pneus plus usés que ceux de Verstappen. Les interruptions ultérieures du drapeau rouge en Q2 les ont empêchés d’essayer de battre les temps qu’ils avaient établis avec des pneus tendres de quatre tours pour un caoutchouc plus frais.

Cela n’a peut-être pas trop d’importance, étant donné que toutes les voitures du top 10 démarreront avec des pneus tendres, mais Mercedes espère que quelque chose modifiera la stratégie pour offrir un moyen de perturber l’après-midi de Red Bull. Une voiture de sécurité est la possibilité la plus évidente, et peut venir en aide à Mercedes s’ils ne peuvent pas allonger leur premier relais trop longtemps sur leur caoutchouc usé.

L’avantage pour Mercedes contre vient de l’absence de Perez de l’extrémité pointue. S’ils ne peuvent pas dépasser Verstappen au départ, ils pourront peut-être le traquer assez longtemps pour diviser les stratégies entre leurs pilotes et attaquer de cette façon. Mais même cela est un gros “si” étant donné le rythme de longue haleine de Verstappen vendredi.

Si la voiture de sécurité apparaît et que les pilotes s’arrêtent en masse, ils peuvent rencontrer un autre problème. La voie des stands de Zandvoort est extrêmement étroite et, par conséquent, la limite de vitesse a été fixée à la limite inférieure de 60 km/h par rapport aux 80 habituels pour les circuits routiers. “C’est très étroit”, a déclaré le PDG d’Aston Martin, Otmar Szafnauer.

« Je pense que dans une situation de course, si c’est juste une voiture à la fois, c’est définitivement faisable, nous devons juste être prudents. Mais les empiler, si pour une raison quelconque nous devons les empiler, ce sera un peu plus délicat. »

Charles Leclerc a indiqué que Ferrari devra peut-être éviter de se diriger vers les stands en même temps que leurs voisins des stands. « Ça va être très délicat, la voie des stands. C’est très difficile d’arriver à notre place si Alpine fait un arrêt au stand. Donc ça va être compliqué si nous et Alpine sommes en même temps.

Dépassement en piste

Les pilotes s’attendent à ce que les dépassements soient difficiles. Cependant, les pilotes ont été convaincus tout au long du week-end qu’il y avait très peu de chances de dépasser.

Les deux endroits où les pilotes de course ont fait le plus de dépassements ont été le dernier virage et le troisième virage. Mis à part quelques coups courageux dans Tarzan, la traînée du DRS dans la ligne droite principale ne s’est pas avérée très efficace pour la F3 – en fait, la série W, sans DRS, semblait pouvoir mieux l’utiliser. Cependant, les deux championnats juniors utilisent des voitures spéciales, où aucune équipe n’a un énorme avantage sur une autre.

Lando Norris, qui n’a pas atteint la Q3 pour la première fois cette saison, doutait de ses perspectives d’aller de l’avant. « Zandvoort n’est vraiment pas l’endroit où vous voulez être ailleurs qu’en tête de la grille. Donc ça va être délicat. Mais c’est délicat pour tout le monde.

« C’est aussi en même temps des opportunités pour nous d’essayer de gagner quelques positions et nous pouvons aussi essayer de rentrer dans les points, c’est l’objectif. Mais je pense que tout le monde sait que ce ne sera pas un endroit facile en raison de la difficulté à dépasser et à suivre sur le circuit. Mais d’un autre côté, nous avons les drapeaux jaunes et les crashs et les drapeaux rouges et oui, cela peut aussi faire notre jeu. »

Drapeaux de différentes couleurs

La F1 a déjà connu six arrêts ce week-end. Les drapeaux rouges ont été les plus perturbateurs lors de toutes les séances d’avant-course à Zandvoort. À la fin des qualifications, il y en avait eu six pendant le seul temps de piste de F1 et aucune séance complète ne s’était déroulée sans arrêt.

Cependant, comme les F3 et les W Series l’ont montré, la Safety Car est plus susceptible d’apparaître dans la course pour le type d’accidents qui a arrêté les qualifications aujourd’hui.

Les drapeaux bleus seront également au rendez-vous sur le circuit de 4,2 kilomètres. Les meneurs sont susceptibles de battre rapidement la queue du peloton, puis de lutter pour trouver de l’espace pour regagner des positions.

Fernando Alonso était pessimiste sur le fait que les voitures seraient capables de faire de bonnes manœuvres, au moins en début de course. Les qualifications “étaient amusantes parce que la voiture à faible consommation de carburant est très rapide ici et c’était agréable à conduire”, a-t-il déclaré.

“Mais je pense que demain sera peut-être différent avec les voitures lourdes [that are] pas facile à dépasser. C’est peut-être un peu plus une course ennuyeuse. Mais voyons voir.

Citations : Dieter Rencken

A toi

Partagez votre opinion sur le Grand Prix des Pays-Bas dans les commentaires.

