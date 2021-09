Verstappen se voit infliger une pénalité de trois places sur la grille pour l’accident de Hamilton · .

Max Verstappen s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour la prochaine course pour avoir causé une collision avec Lewis Hamilton.

Le pilote Red Bull purgera sa peine lors du Grand Prix de Russie.

Les commissaires ont décidé que Verstappen était “principalement à blâmer” pour la collision.

« Voiture 44 [Hamilton] sortait des stands », ont-ils noté. « Voiture 33 [Verstappen] était dans la ligne droite principale. Au panneau de 50 m avant le premier virage, la voiture 44 était significativement devant la voiture 33. La voiture 33 a freiné tard et a commencé à se déplacer à côté de la voiture 44, bien qu’à aucun moment dans la séquence la voiture 33 n’avance plus que juste derrière la roue avant de voiture 44.

« Au cours de l’audience, le conducteur de la voiture 33 a affirmé que la cause de l’incident était que le conducteur de la voiture 44 avait ouvert la direction après le premier virage et l’avait « pressé » jusqu’au sommet du deuxième virage. Le conducteur de la voiture 44 a affirmé que le conducteur de la voiture 33 a tenté de dépasser très tard et aurait dû abandonner le virage soit en reculant plus tôt, soit en tournant à gauche derrière le trottoir.

«Les commissaires ont observé sur des images de vidéosurveillance que le conducteur de la voiture 44 conduisait une ligne d’évitement, bien que sa position ait poussé la voiture 33 à se mettre sur le trottoir. Mais plus loin, les commissaires ont observé que la voiture 33 n’était pas du tout à côté de la voiture 44 jusqu’à ce que significativement dans l’entrée dans le premier virage. De l’avis des commissaires sportifs, cette manœuvre a été tentée trop tard pour que le conducteur de la voiture 33 ait « le droit à la salle de course ».

« Alors que la voiture 44 aurait pu s’éloigner du trottoir pour éviter l’incident, les commissaires sportifs ont déterminé que sa position était raisonnable et ont donc conclu que le conducteur de la voiture 33 était principalement responsable de l’incident.

“En venant à la pénalité, les commissaires sportifs soulignent qu’ils n’ont considéré que l’incident lui-même et non ses conséquences.”

Verstappen a également écopé de deux points de pénalité sur sa licence, qui sont ses deux premiers pour la période actuelle de 12 mois.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Italie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :