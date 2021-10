Verstappen serait le champion plus populaire que Hamilton

Dans le tour d’horizon : Daniel Ricciardo dit qu’il ne soutient aucun des prétendants au championnat du monde, mais soupçonne que l’un d’entre eux serait un vainqueur plus populaire.

En bref

Verstappen serait un champion populaire – RicciardoRicciardo, qui était le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull entre 2016 et 2018, pense qu’il serait un champion du monde plus populaire cette année que Lewis Hamilton, qui a remporté les quatre derniers titres consécutifs.

« Je pense juste en quelque sorte » que le meilleur gagne « », a déclaré Ricciardo lorsqu’on lui a demandé s’il avait une préférence entre l’un ou l’autre des prétendants au titre.

« La rivalité qu’ils ont eue cette année a été assez impressionnante, en tant que fan. Je pense qu’ils ont tout laissé de côté. Donc, de ce point de vue, je pense qu’ils sont là où ils sont, je pense que c’est juste pour le moment en termes de nip-and-tuck. Donc pas de préférence.

« Je pense qu’évidemment les gens aiment voir un nouveau visage, alors peut-être que Max est le vote le plus populaire parce que ce serait un premier titre pour lui et c’est quelque chose de nouveau et d’excitant pour tout le monde. C’est donc toujours comme si vous aviez cette histoire de bien-être.

Caractéristique : Comment les rivaux de Hamilton et Verstappen voient-ils leur combat pour le championnat ?« Mais je pense que tant qu’aucun malheur n’est impliqué, alors je pense que le gars qui gagne est celui qui va le mériter. »

La Formule 2 pour aider les équipes à respecter le coût du calendrier record

Après avoir annoncé le plus long calendrier F2 des 17 ans d’histoire de la série et son prédécesseur le GP2, le PDG Bruno Michel a déclaré que les équipes bénéficieraient d’une assistance pour faire face aux coûts croissants auxquels elles sont confrontées. Alors que la F2 passera des épreuves triples aux épreuves doubles l’année prochaine, le nombre de manches doublera presque, passant de huit à 14.

« Beaucoup de circuits ont exprimé leur intérêt pour que notre championnat soit ajouté à leur programme de week-end de course, mais pour des raisons de coûts, nous ne pouvons pas augmenter le nombre de manches plus que nous ne l’avons déjà fait », a déclaré Michel. « Ce calendrier va bien sûr induire une augmentation des budgets de nos équipes, mais nous les accompagnerons pour qu’elles soient en mesure de gérer les surcoûts.

La course NASCAR de Ricciardo confirmée

Ricciardo aura sa course promise dans l’ex-Dale Earnhardt 1984 Chevrolet Monte Carlo NASCAR du PDG de l’équipe, Zak Brown, lors du Grand Prix des États-Unis la semaine prochaine sur le Circuit des Amériques. Brown a promis à Ricciardo dans la course comme prix pour son premier podium pour l’équipe, qu’il a obtenu avec sa victoire dans le Grand Prix d’Italie.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour dans le sport automobile

Lewis Hamilton n’a pas pu empêcher Sebastian Vettel de remporter la victoire ce jour-là en 2011

Partagez cet article de . avec votre réseau :