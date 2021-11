Verstappen s’est préparé à un combat jusqu’au bout malgré la victoire catégorique du Mexique · .

Max Verstappen possède l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Il a cliqué avec le circuit mexicain la première fois qu’il l’a conduit, lorsque le circuit révisé est revenu au calendrier de la Formule 1 en 2015. Ensuite, Verstappen était une recrue au volant de Toro Rosso (maintenant AlphaTauri). Dans une voiture qui n’a jamais terminé dans les trois premiers, il a dirigé la première séance d’essais sur la piste révisée.

Six ans plus tard, Verstappen a remporté sa troisième victoire à Mexico. Sans une erreur de jugement momentanée à la fin des qualifications pour la course 2019, cela aurait bien pu être sa quatrième consécutive. Plus important encore, cela l’a rapproché de plus en plus du prix ultime de la Formule 1.

Verstappen déjoue la Mercedes

L’un des samedis les plus déroutants des dernières courses avait produit une première ligne entièrement Mercedes, ce qui semblait décidément improbable lorsque Red Bull menait la séance d’essais du matin par six dixièmes de seconde.

Verstappen a trouvé un écart et a balayé la Mercedes. Entre ces deux sessions, les RB16B ont subi une intervention chirurgicale rapide sur leurs ailes arrière – Max Verstappen a déclaré que l’une d’entre elles montrait des signes de fissure. Était-ce la cause de leur perte de rythme inattendue ?

Cela ne semblait pas être le cas : Red Bull n’a changé aucune pièce de ses voitures avant la course, mais ils étaient beaucoup plus compétitifs par un après-midi étouffant où les températures de piste dépassaient les 48 °C.

Mercedes a vu cela venir et a apparemment discuté de la manière de contenir la menace Red Bull au début. Mais en vain, Verstappen chargea aux côtés de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, freina tard et profondément sur la ligne de course et leur arracha la tête.

« Trois larges au premier virage, bien sûr, c’est quelque chose d’assez typique sur cette piste », a déclaré Verstappen. « C’est excitant mais il faut aussi être très précis car les vitesses sont très élevées.

« Au freinage dans le premier virage, les pneus de départ sont froids, les freins sont froids dans ce virage. Mais il était crucial aujourd’hui pour moi d’aller de l’avant et je pouvais simplement suivre mon propre rythme à partir de là.

Par la suite, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Bottas avait été trop généreux dans l’espace qu’il laissait au leader du championnat du monde. Hamilton a accepté : « Il a laissé la porte ouverte pour Max et Max était sur la ligne de course, donc a fait un méga travail de freinage dans le premier virage. Parce que je suis à l’intérieur et sur la terre, il n’y avait aucun espoir pour moi.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Verstappen devait sa passe audacieuse et finalement victorieuse pour la tête à un mélange d’improvisation et de bravoure. « Vous ne pouvez pas vraiment vous entraîner à savoir comment un départ va se passer parce que vous vous retrouvez à gauche, au milieu, à droite, cela dépend de ce qui se passe », a-t-il expliqué. « Mais une fois que j’étais à l’extérieur et essentiellement sur la ligne de course, je savais exactement où j’allais freiner.

« C’est toujours délicat. La voiture à l’intérieur est complètement dans la terre parce que personne ne conduit vraiment là-bas, donc ils ne peuvent jamais freiner aussi tard que la voiture à l’extérieur, également à cause de l’angle dans le virage.

« Je savais que je freinais vraiment à la limite parce que vous pouviez voir que je me rapprochais également de la ligne blanche à la sortie. Je savais que si quelqu’un freinait plus tard à l’intérieur, il serait définitivement sorti de la piste. Alors j’y suis allé et ça a marché.

Course de Bottas ruinée

Le contact avec Ricciardo a fait tourner Bottas. Cela a empiré pour Mercedes. Alors que Bottas prenait le sommet du virage, Daniel Ricciardo, qui avait commencé six places derrière lui, est arrivé avec une roue avant droite bloquée et l’a poussé dans une vrille.

Bottas a allumé ses roues arrière et dans le désordre qui a suivi, Mick Schumacher et Yuki Tsunoda ont trébuché sur Esteban Ocon. Le Haas et l’AlphaTauri étaient sur place, tandis que l’Alpine apparemment taillée dans le granit roulait et que la voiture de sécurité était déployée.

La Mercedes qui a pris la tête du peloton au deuxième tour n’appartenait donc ni à Bottas ni à Hamilton mais à Bernd Maylander. Derrière lui se trouvaient le leader de la course Verstappen, Hamilton et Sergio Perez dans le deuxième Red Bull, qui avait pris des mesures d’évitement au premier virage lorsque Ricciardo a écrasé Bottas.

Pierre Gasly tient sa place devant les Ferrari et se classe désormais quatrième. Antonio Giovinazzi était parti brillamment de la 11e place, gagnant cinq places, et avait désormais Charles Leclerc en tête et Carlos Sainz Jnr dans ses rétroviseurs. En règle générale, ce n’était qu’un prélude à un retour décevant à son point de départ.

Lorsque le peloton a été libéré au cinquième tour, il est vite devenu évident qu’il n’y aurait pas de lutte pour la tête aujourd’hui. Verstappen avait 1,8 seconde d’avance lorsqu’ils sont revenus, et après une douzaine de tours, son avance a vraiment commencé à croître. Au 16e tour, il avait 6,4 secondes d’avance sur Hamilton, qui avait maintenant Perez à moins de deux secondes de lui.

Hamilton en course pour la deuxième place

Mercedes ne pouvait pas se permettre de laisser Perez entrer dans les stands avant eux et de profiter de pneus plus frais. Mais ils ont tenu bon jusqu’au 28e tour sur 71 avant de ramener le champion du monde pour du caoutchouc frais. Il a émergé derrière Leclerc, et bien que Hamilton n’ait pas pu passer, la Ferrari égalait les temps au tour de Perez. Les graphiques télévisés indiquaient brièvement que Red Bull aurait pu faire venir Perez et le faire prendre de l’avance, mais avec Leclerc qui s’est retrouvé dans les stands à la fin du tour, ce n’était jamais une chose sûre.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Au lieu de cela, Red Bull a laissé Hamilton s’appuyer un peu sur ses pneus, a opposé Verstappen à temps pour s’assurer qu’il reste en sécurité et a maintenu Perez en marche jusqu’au 40e tour. Cela lui a laissé 30 tours pour réduire l’avance de 9,5 secondes de Hamilton avec des pneus de 12 tours. plus frais.

La poursuite d’Hamilton par Perez a ravi la fouleAvec 11 tours à faire, Perez était à portée du DRS d’Hamilton. Tout autour de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, le Red Bull poursuivant était acclamé par l’écho comme s’il chassait le leader de la course.

Mais à la grande déception de la foule, Perez ne s’est jamais approché suffisamment pour tenter de passer, au-delà du moindre regard à l’intérieur de la voiture de Hamilton au virage quatre dans le dernier tour. « Je n’ai pas eu de chance », a-t-il admis par la suite. « Dépasser ici est vraiment difficile, étant donné leur vitesse en ligne droite, ils étaient vraiment forts là-dessus.

« Je n’ai pas eu de chance, donc c’était un peu dommage car je pense que nous avions le rythme pour terminer un-deux aujourd’hui. »

Verstappen avait du rythme à revendre – il a gagné par 16 secondes, mais cela aurait facilement pu être plus. Dans les derniers tours, il s’est amusé à contrecarrer l’effort de Bottas pour lui enlever le point de bonus du tour le plus rapide. Le vainqueur de la pole avait encore souffert d’un arrêt au stand lent, et son seul objectif en course était de priver Verstappen de son bonus.

Mercedes l’a amené et Bottas a émergé derrière Verstappen. En pneus tendres, il dépasse rapidement le Red Bull, mais malgré les objections de son équipe, Verstappen reste suffisamment proche pour forcer l’apparition de drapeaux bleus, obligeant Bottas à le laisser passer à nouveau.

Ainsi, une journée de plus en plus frustrante pour Bottas s’est terminée par sa quatrième visite aux stands pour d’autres pneus neufs qui lui ont permis de remporter le tour le plus rapide. Le point ne lui reviendrait pas, puisqu’il terminait bien en dehors du top 10, mais il ne reviendrait pas non plus à Verstappen. Bottas a donc assuré à Mercedes de conserver un point d’avance au championnat des constructeurs.

En forme Gasly prend la quatrième place

La paire Ferrari n’a pas pu rattraper GaslyGasly s’est assuré que les trois voitures à moteur Honda qui ont atteint l’arrivée figuraient toutes dans le top quatre, après une conduite élégante qui a maintenu la paire de Ferrari à portée de main.

Ferrari a tout jeté sur l’AlphaTauri: Leclerc s’est arrêté tôt pour «saper», Sainz a couru longtemps. Lorsque Sainz a rattrapé son coéquipier avec des pneus plus rapides, Leclerc l’a laissé passer pour poursuivre Gasly. Lorsque cela a échoué, Sainz a rendu la place.

Bien qu’infructueuse, c’était un exemple de coopération d’équipe bien travaillée qui était à des années-lumière de 2019, lorsque Ferrari a tenté en vain d’ordonner à l’un de ses pilotes de laisser passer l’autre. Sainz a cédé six secondes d’avance sur Leclerc pour regagner sa place, ce qui lui a coûté sa chance de terminer dans le tour de tête.

Les espoirs de Giovinazzi de terminer dans les points ont été anéantis lorsqu’il a perdu du temps derrière Ricciardo et Bottas en train de récupérer. Kimi Raikkonen récupère donc des points pour Alfa Romeo avec une huitième place derrière Sebastian Vettel. Fernando Alonso a ajouté deux à son compteur avec la neuvième place après un mauvais arrêt au stand et une excellente passe sur George Russell.

C’était un après-midi terrible pour McLaren. L’après-midi de Ricciardo étant ruiné au deuxième virage, leurs espoirs reposaient sur les épaules de Lando Norris, qui remontait à la dixième place pour un seul point. Ferrari les a donc dépassés au classement des constructeurs, avec 13,5 points d’avance.

Verstappen s’attend à un combat pour le titre « vraiment serré »

Verstappen a remporté sa troisième victoire à Mexico L’avance de Verstappen sur Hamilton s’élève désormais à 19 points. Mais avec 107 encore disponibles, il ne prend rien pour acquis et se méfie d’une riposte de Mercedes au prochain tour.

« À chaque course, nous devons essayer de peaufiner les détails », a-t-il déclaré. « Nous ne l’avons pas fait hier. Les choses peuvent mal tourner très vite, ou bien aller.

« Ça va être vraiment serré et excitant jusqu’à la fin. Cela a toujours été une très bonne piste pour nous, donc je m’attends à ce que le Brésil ne soit pas comme il était aujourd’hui.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Grand Prix de Mexico 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021Revues de la course F1 2021Parcourir toutes les revues de course F1 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :