Verstappen signe un accord de contenu lucratif avec Viaplay

Le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen et le service de streaming Viaplay ont conclu un accord de contenu lucratif qui offrira aux abonnés un accès exclusif à sa vie sur et en dehors de la piste.

Dans le cadre de l’accord, les abonnés Viaplay de tous les territoires auront accès à une programmation documentaire exclusive détaillant la vie sur et hors piste de Verstappen.

Viaplay, propriété du groupe Nordic Entertainment (Nent), devrait être lancé aux Pays-Bas le 1er mars 2022 après avoir conclu un accord de trois ans pour diffuser la F1 pour un coût de 90 millions d’euros.

Nent fait un grand pas en avant avec la programmation F1 et s’associe donc pour du matériel exclusif en coulisses avec Verstappen qui est une grande carte de visite, en particulier en Hollande où Max-Mania bat son plein, puisqu’il a remporté son premier titre F1 l’année dernière en Abou Dhabi.

Verstappen : Ce sera formidable de travailler avec les pros de Viaplay David Coulthard, Mika Häkkinen et Tom Kristensen

En plus de devenir un atout marketing clé pour Viaplay aux Pays-Bas, Verstappen sera un ambassadeur de la plate-forme sur leurs marchés sous licence, notamment le Danemark, l’Estonie, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège et la Suède. La Pologne les rejoint à partir de 2023.

Le partenariat voit également le père de Max, ancien pilote de F1, Jos Verstappen rejoindre le panel d’experts de Viaplay.

Max a déclaré à propos du nouvel accord : « Je suis vraiment impatient de ce partenariat passionnant avec Viaplay, car nos ambitions d’être les meilleurs dans nos domaines se rejoignent.

« Ce sera formidable de travailler avec les reporters professionnels sur place de Viaplay comme David Coulthard, Mika Häkkinen et Tom Kristensen. Je suis sûr que leur expérience en tant qu’anciens meilleurs pilotes sera un grand atout.

« Viaplay est peut-être nouveau pour les téléspectateurs néerlandais, mais il s’agit d’un service international de streaming vidéo en ligne éprouvé. C’est incroyable de pouvoir toucher de nombreux fans avec le contenu unique que nous allons créer ensemble », a expliqué Verstappen.

Viaplay : Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec cette superstar talentueuse et charismatique

Anders Jensen, président-directeur général de Nent, a ajouté : « Max Verstappen et Viaplay sont parfaitement adaptés.

«Nous sommes un leader mondial du streaming sportif, où nous sommes en bonne voie pour diffuser plus de 100 000 heures en direct chaque année à partir d’un portefeuille de droits inégalé, tandis que les compétences passionnantes de Max l’ont amené au sommet en tant que 34e champion du monde des pilotes.

« Nous sommes tous les deux prêts à accélérer encore plus. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec cette superstar talentueuse et charismatique », a ajouté Jensen.

Bien que les détails de l’accord entre Viaplay et Verstappen ne soient pas publics, on s’attend à ce que le pilote Red Bull empoche « une rémunération lucrative et ait une part des ventes attribuée à sa présence sur la plate-forme », a révélé une source liée à l’accord.

Selon le site Web de Celebrity Net Worth, la valeur nette de Verstappen à la fin de 2021, avant qu’il ne devienne champion du monde de F1 2021, était de 60 millions de dollars.