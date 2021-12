Verstappen : « S’il est intelligent, Latifi éteindra son téléphone »

Max Verstappen a recommandé à Nicholas Latifi d’éteindre son téléphone après la chute du Canadien qui a permis au Néerlandais de remporter le titre.

Lors de la dernière manche de la saison à Abu Dhabi, il semblait que Lewis Hamilton remporterait son huitième titre de champion du monde avec l’homme Mercedes en tête pendant la grande majorité de la course et détenant une avance confortable à l’approche de sa fin.

Cependant, tout a changé lorsque Latifi s’est écrasé avec une voiture de sécurité, permettant à Verstappen de chausser des pneus neufs et de commencer le dernier tour juste derrière son rival.

Le pilote Red Bull a ensuite pris la tête et remporté le titre, le directeur de l’équipe Christian Horner promettant au pilote Williams un approvisionnement à vie de la boisson énergisante pour le rôle qu’il a joué par inadvertance dans le résultat.

Cependant, tout le monde n’était pas si amical avec lui, le conducteur recevant une énorme quantité d’abus sur les réseaux sociaux de la part de personnes qui lui reprochaient de ne pas avoir prévalu sur Hamilton.

En discutant de la question, Verstappen recommande à Latifi d’éteindre son téléphone pendant les vacances d’hiver et d’essayer de profiter de son temps libre.

« S’il est intelligent, il éteindra son téléphone et l’ignorera », a déclaré le Néerlandais au journal De Telegraaf.

« J’espère juste que Nicholas pourra profiter de ses vacances et revenir plus fort l’année prochaine. »

À 24 ans, Verstappen est le quatrième plus jeune champion du monde de tous les temps, et beaucoup pensent qu’il peut maintenant se lancer et défier le record détenu par Hamilton et Michael Schumacher.

Il ne considère cependant pas cela comme sa cible principale, affirmant que tout autre titre qui lui est proposé est un bonus.

« Devenir champion du monde est mon objectif de vie atteint », a-t-il déclaré lors du gala de la FIA.

« Tout ce qui vient ensuite est un bonus. Bien sûr, je vais continuer à pousser et je vais être en F1 encore quelques années.

« Bien qu’il soit agréable d’être appelé champion du monde, je pense davantage au long voyage et à toutes les heures que j’ai passées à travailler avec mon père pour être ici. La saison a été longue et difficile et je me sens bien d’avoir enfin atteint mon objectif. J’espère pouvoir le faire plusieurs fois.

Le Néerlandais a également rendu hommage à son rival, affirmant qu’ils se respectaient beaucoup.

« Ce fut une bataille incroyable avec Lewis, l’un des plus grands pilotes de Formule 1 », a-t-il ajouté.

«Nous nous sommes vraiment poussés les uns les autres. En fin de compte, nous pouvons nous regarder dans les yeux et nous respecter, ce qui est vraiment important. »