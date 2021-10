Verstappen : stupide idiot ! – GRAND PRIX 247

Un Max Verstappen furieux a qualifié son rival au championnat du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, d’« idiot stupide » alors qu’ils s’affrontaient lors des entraînements pour le Grand Prix des États-Unis.

Hamilton, qui a six points de retard sur Verstappen avec six manches restantes et 16 manches, a dépassé le pilote Red Bull lors du FP2 lors du dernier virage à gauche du Circuit of the Americas lors de la deuxième session de vendredi à Austin.

Verstappen a temporairement quitté la piste avant de se retrouver roue contre roue avec Hamilton dans la ligne droite départ-arrivée à 180 mph.

Hamilton a tenu la ligne intérieure avant le virage d’ouverture, Verstappen ayant finalement concédé la position alors que la Mercedes s’éloignait au loin, avec Verstappen, qui, dans la préparation de la course, a parlé de la nécessité de « passer et pardonner » après les récents démêlés du couple, qualifiant le septuple champion du monde de F1 d’« idiot stupide » à la radio.

« Ignorez-le, ne vous inquiétez pas », a répondu l’ingénieur de course de Verstappen, Gianpiero Lambiase, pour calmer son pilote en colère. Mais l’as néerlandais a ensuite gesticulé à Hamilton en lançant l’oiseau vers son compatriote.

Clairement mis à mal par l’incident, Verstappen a été contraint d’abandonner deux tours supplémentaires en raison de la circulation, provoquant encore plus de colère à l’intérieur du casque du Néerlandais.

« Je boxe – merde ça », a-t-il crié, retournant aux stands clairement en colère contre la façon dont son après-midi s’était déroulée.

Sans afficher un temps de simulation de qualification représentatif, Verstappen n’était bon qu’à la huitième place, à 0,878 seconde de son coéquipier Sergio Perez qui a donné le ton dans l’autre Red Bull.

Commentant le point d’éclair avec Hamilton, Verstappen a déclaré: « Nous étions tous alignés pour faire un tour, donc je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé là-bas. »

Le patron de l’équipe Red Bull, Horner a commenté : « Ils faisaient évidemment la queue pour commencer le tour et Lewis a évidemment décidé de simplement sauter Max là-bas. Je pense qu’ils ont une règle non écrite dans des sessions comme celle-ci, mais je pense que Max faisait juste remarquer qu’il était le premier dans la file d’attente… Juste une de ces choses.

Plus tard, Verstappen n’a pas mentionné l’incident de Hamilton dans son rapport de vendredi, mais s’est plaint du trafic : « Globalement, ce n’était pas facile aujourd’hui, la piste est assez cahoteuse et trouver le bon compromis sur la voiture n’a le plus simple, mais il y a quelques points positifs à considérer et nous continuerons à y travailler du jour au lendemain.

« En FP2, nous n’avons pas réussi à faire le tour en pneus tendres et c’était aussi juste un peu gâché avec le trafic. Espérons que tout s’arrangera demain pour que nous puissions faire un bon tour en qualifications », a ajouté Max.

Lando Norris de McLaren a pris la deuxième place, Hamilton troisième, à trois dixièmes de Perez.

Valtteri Bottas, qui a terminé le plus rapide en FP1 sur un circuit brûlant des Amériques, a terminé la dernière action de la journée en quatrième position. Rapport FP2 ici>>>

Juste Lewis et Max font la roue un vendredi… ⚔️😮#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Hkbu1ySXxV – Formule 1 (@F1) 22 octobre 2021