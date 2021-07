Verstappen surpasse Hamilton dans la lutte pour le titre, déclare Alonso · .

Fernando Alonso a poussé Max Verstappen à remporter le championnat cette année, affirmant que le pilote Red Bull surpasse son rival Lewis Hamilton.

Après huit des 23 courses prévues, Verstappen détient une avance de 18 points au classement et a remporté quatre courses contre trois pour Hamilton.

Le double champion du monde Alonso, qui est loin 11e au classement, a déclaré que le combat pour le titre est “très intéressant de l’extérieur à suivre et à regarder”, et est heureux que Hamilton soit confronté à une concurrence sérieuse cette année.

“Au moins, nous n’avons pas comme les années précédentes que c’était Lewis contre Lewis et parfois Valtteri [Bottas], mais pas souvent », a-t-il déclaré.

“Donc, pour le moment, nous avons un championnat plus intéressant, nous pouvons donc suivre avec un peu plus d’adrénaline jusqu’à Abu Dhabi. Je pense que c’est une bonne chose.

“[My] le favori en ce moment est probablement Max, parce qu’il est plus performant. Mais les choses peuvent changer rapidement en fonction des performances de toutes les équipes et des mises à jour de la voiture, etc. Nous allons donc suivre à distance.

Alonso, qui était partenaire de Hamilton chez McLaren en 2007, a déclaré qu’il aimerait également avoir l’opportunité de piloter un jour aux côtés de Verstappen dans la même équipe.

« Nous avons probablement encore une opportunité à l’avenir. Peut-être pas en Formule 1, honnêtement, car je ne pense pas que ce soit une possibilité.

« Mais à l’avenir, qui sait ? Je pense que nous aimons tous les deux la course et les courses d’endurance et Le Mans et bien d’autres choses, donc ce sera bien un jour de partager une équipe.

