Verstappen “toujours pas content” de l’explication de la défaillance des pneus de Pirelli après sa rencontre · .

Max Verstappen n’est toujours pas satisfait de l’explication de Pirelli sur la défaillance des pneus qui lui a coûté la victoire dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan, après une longue rencontre entre les pilotes et le constructeur hier.

Alors que Pirelli a confirmé que Red Bull avait respecté les pressions minimales de départ qu’il avait indiquées pour ses pneus à Bakou, son directeur du sport automobile Mario Isola a déclaré plus tard que les pneus de l’équipe fonctionnaient à une pression inférieure à celle attendue pendant la course.

À partir de ce week-end, les équipes doivent suivre de nouvelles restrictions sur la pression des pneus et les températures de couverture qui sont mesurées pendant les sessions. Pirelli a également augmenté les pressions minimales de ses pneus au démarrage.

Bien que Verstappen se soit dit “satisfait, bien sûr, de la façon dont tout est mieux contrôlé”, il a toujours des inquiétudes quant à l’explication de Pirelli pour son échec de fin de course.

“Je ne suis toujours pas satisfait de l’explication de ce qui s’est passé à Bakou parce que je ne pense pas que ce soit tout à fait clair, du moins pour les gens à l’extérieur, les fans”, a-t-il déclaré. «Je sais ce qui s’est passé, l’équipe sait ce qui s’est passé, mais ce qu’ils ont publié est très déroutant.

“Mais tout va bien, la vie continue, nous continuons avec espoir à partir de maintenant, nous pouvons être en sécurité dans la voiture et rien ne se passe.”

Verstappen ne pense pas que les changements apportés par Pirelli ce week-end désavantageront Red Bull.

« Fondamentalement, vous roulez simplement avec des pressions de pneus plus élevées, donc vous avez moins d’adhérence, mais bien sûr, c’est pour tout le monde », a-t-il déclaré. “Je ne pense donc pas que cela fasse vraiment plus de mal à une équipe qu’aux autres.”

Lewis Hamilton s’est dit satisfait de l’introduction d’une directive technique mise à jour pour ce week-end spécifiant de nouvelles restrictions sur l’utilisation des pneus.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Je n’ai aucun problème avec ce qui a été dit lors de la réunion”, a déclaré Hamilton. “Comme je l’ai dit l’autre jour, j’ai été surpris que les choses aient besoin d’être clarifiées parce que nous pensions que c’était clair, mais clairement pas.

“Je suis donc reconnaissant que la FIA ait clarifié les mesures que les gens doivent prendre et j’ai entendu dire qu’ils mettent évidemment des choses en place pour s’assurer que la police est mieux faite. C’est tout ce que nous pouvons demander.

“Rien ne change” pour Mercedes à la suite des nouvelles restrictions, a ajouté Hamilton.

Le directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix, George Russell, a déclaré que la rencontre d’hier entre les pilotes, Isola et le responsable des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, était la plus longue qu’il ait jamais connue, mais était une «conversation constructive».

“C’est juste bon de comprendre les raisonnements”, a déclaré Russell. « Évidemment, ils développent le pneu et simulent tout en s’attendant à ce qu’il fasse une chose. Et si évidemment sur quelques voitures, pour une raison quelconque, cela réagit d’une manière différente, à quelque chose qu’ils ne mesurent pas, alors évidemment ils vont avoir des résultats différents.

« Donc c’est bien que nous ayons eu l’explication et la clarification avec ces nouveaux règlements qu’ils ont mis en place. Donc, pour le moment, je ne pense pas qu’il y ait de problème du point de vue de la sécurité. »

La réunion a donné aux pilotes “une chance d’exprimer leurs sentiments et le Pirelli et la FIA ont eu la chance de l’expliquer”, a déclaré Russell.

« Nous ne sommes pas les experts, nous le conduisons simplement, ce sont eux les experts. Nous devons donc comprendre pourquoi ces problèmes se sont produits et maintenant nous le faisons. Et maintenant, cela ne devrait plus se reproduire à cause de ces nouvelles réglementations. »

« Du point de vue de la sécurité, tout semble sous contrôle », a-t-il ajouté. “Nous devons maintenant juste travailler avec la F1 et Pirelli pour améliorer le côté performance, ce que nous recherchons évidemment, les pilotes.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :