Verstappen très poli, Mercedes essaie trop fort

in





Ross Brawn a été très impressionné par Max Verstappen lors du Grand Prix de Styrie dimanche, mais pense que Mercedes fait trop d’efforts.

Le directeur général du sport automobile de la Formule 1 a regardé avec émerveillement le Néerlandais remporter peut-être la victoire la plus dominante de sa jeune carrière, Lewis Hamilton étant resté sans réponse dans une seconde lointaine.

Verstappen a été le choix du peloton tout le week-end et a maintenant porté son avance au sommet du championnat des pilotes à 18 points, Helmut Marko prédisant que l’équipe sera encore plus forte lors du Grand Prix d’Autriche au même endroit.

Red Bull est également en tête du championnat des constructeurs et Brawn a déclaré que les Milton Keynes avaient réussi à renverser la vapeur sur leurs rivaux.

Dans sa chronique hebdomadaire sur le site officiel de la F1, Brawn a écrit : « C’est la chose fascinante à propos de la F1. Parfois, vous gagnez des courses que vous ne devriez pas gagner. Parfois, vous ne gagnez pas des courses, vous devriez gagner. Au début de l’année, on avait l’impression que Red Bull, qui était une opération très lisse, a un peu tâtonné. Mais maintenant, ils sont de retour à la vitesse.

« Ce qui semblait être la meilleure voiture le montre maintenant dans les résultats. En début d’année, Mercedes les a devancés. Ce n’est pas le cas maintenant. Cela a été le contraire lors des deux dernières courses. Mercedes fait trop d’efforts et ils ont un peu trébuché.

« J’ai déjà dit plus d’une fois que je pensais que Max était un matériau de championnat. Nous devons nous souvenir de ce que nous avons vu lorsqu’il est arrivé pour la première fois en F1. Il était assez brut et non poli. Je dirais que nous voyons le même degré de vitesse avec des performances très soignées maintenant.

“Il a un bon jugement, travaille bien avec l’équipe, a de bons rapports avec l’équipe, et il a atteint ce niveau de maturité maintenant où il a vraiment de très fortes chances de remporter le championnat cette année – et il le fait dans un style très maîtrisé et raffiné.

“Nous savions depuis le début qu’il était rapide, mais s’est retrouvé pris dans trop d’incidents auxquels il n’aurait pas dû être impliqué. Vous pouvez voir cette maturité assez clairement – et il réalise des performances exemplaires.”