Verstappen, un roller en Autriche

07/04/2021

Le à 16h50 CEST

Pas de pluie ni de surprises. Max verstappen, vainqueur il y a une semaine en Styrie, a répété le scénario du Grand Prix d’Autriche et a remporté la victoire avec une supériorité écrasante. Les Hollandais, un roller dans le Red Bull Ring, a remporté sa cinquième victoire sur les neuf courses disputées cette saison et étend son avantage (32 points) dans une Coupe du monde de plus en plus favorable à Max et votre équipe.

Lewis Hamiltonn a confirmé son « revers » en qualifications et après être parti quatrième sur la grille, il n’a pas pu améliorer cette position en course. Le Britannique a terminé deuxième mais ses problèmes de dégradation l’ont condamné et dans la dernière ligne droite de la course il a été dépassé par son coéquipier Valtteri Bottas et aussi pour un Lando Norris qu’après avoir terminé deuxième, a complété le podium et son meilleur week-end au volant de la McLaren.Carlos Sainz, qui a commencé 10e en raison de l’interdiction de trois places imposée à Vettel pour avoir bloqué Fernando Alonso en Q2 samedi, a opté pour une stratégie différente de celle du reste de la grille. Le Madrilène a pris la piste en pneus durs et a été le dernier à s’arrêter (tour 49), ce qui lui a permis de terminer à une honorable sixième position, qui était cinquième en raison d’une double pénalité de 5 & rdquor; à Serg perez après deux manœuvres controversées avec Leclerc.

Avec quatre tours à faire, Fernando Alonso, parti 14e, plombé par l’incident avec Vettel, a réussi un grand pass Georges Russel ce qui lui a valu de terminer dans le ‘top ten’, ajoutant un point qui semblait impossible avant de commencer la course.

Le grand prix s’est terminé par un drapeau jaune en raison d’un accident de Vettel Oui Raikkonen et Verstappen ajoutant un énorme « coup du chapeau » (pole, victoire et meilleur tour, avec un temps de 1: 06 200).

Voici comment se déroule la Coupe du monde (9 sur 23)

1.M. VERSTAPPEN (PB) 182

2.L. HAMILTON (GB) 150

3.S. PÉREZ (MEX) 104

4.L. NORRIS (GB) 101

5.V. BOTTES (FIN) 92

6C. LECLERC (LUN) 62

7.C. SAINZ (ESP) 60

8.D. RICCIARDO (AUS) 40

9.P. GASLY (FRA) 39

10.S. VETTEL (ALE) 30

11. F. ALONSO (ESP) 20

12. PROMENADE L. (CAN) 14

13. E. OCON (FRA) 12

14. Y. TSUNODA (JAP) 9

15. A. GIOVINAZI (ITA) 1

16. K. RAIKKONEN (FIN) 1

17. G. RUSSELL (GBR) 0

18. M. SCHUMACHER (ALE) 0

19. N. MAZEPIN (RUS) 0

20. N. LATIFI (CAN) 0