Verstappen : une longue course jusqu’au virage 1, alors voyons ce qui se passe

On s’attendait à ce que Max Verstappen fasse le ménage lors des qualifications pour le Grand Prix de Mexico 2021, mais Mercedes a allumé la chaleur en bloquant la première ligne, ce qui signifie que le pilote Red Bull partira de la troisième place sur la grille.

La discussion avant les qualifications était de savoir comment Red Bull resterait devant Mercedes pour tourner à 1 800 mètres de la ligne de départ, telle était la domination de Max Verstappen et Sergio Perez FP3 vendredi.

Mais dans les heures entre les sessions, Mercedes a déchaîné un puissant muscle qui a donné à Valtteri Bottas les munitions pour arracher la pole contre toute attente, avec Lewis Hamilton deuxième et Verstappen, timide six dixièmes de seconde quand cela importait en Q3, troisième meilleur.

Cependant, le fait que les deux Bulls, sur la deuxième rangée, s’alignent derrière les Mercs sur la grille pourrait bien être une bénédiction déguisée car les voitures noires sont sûres de faire un trou dans l’air qui pourrait aspirer l’un ou les deux bleus. voitures en P1 au moment où elles sortent de ce premier virage «chaos en attente de se produire».

Peut-être conscient de cela, Verstappen n’était pas aussi morose qu’on pourrait s’y attendre après un tel résultat, surtout après que son dernier run en Q3 ait été interrompu lorsqu’un Yuki Tsunoda errant a forcé Perez à sortir de la piste, ce qui a gêné le Néerlandais qui a maudit sur le moment mais s’est refroidi. rapidement.

Au Parc Fermé, pas particulièrement troublé, Verstappen a déclaré à propos de sa séance de qualifications : le tour a été détruit.

« Troisième n’est pas incroyable mais je pense toujours que c’est mieux que de commencer deuxième. Les qualifications ne se sont pas déroulées dans notre sens, mais nous n’utilisons pas ces pneus de toute façon, donc encore beaucoup de choses à défendre.

Plus tard, il a ajouté dans le rapport de qualification de l’équipe Red Bull au Mexique : « P3 n’est pas si mal étant donné que nous avions vraiment du mal à faire fonctionner les pneus aujourd’hui, nous glissions beaucoup.

« Mon premier tour en Q3 n’était pas génial, l’adhérence était terrible, donc quand j’ai vu l’écart avec Mercedes, j’ai pensé que c’était assez juste. Nous devions trouver un meilleur équilibre dans la voiture, nous avons donc essayé d’apporter quelques changements à la façon dont notre voiture roulait, puis je pense que le deuxième tour de la Q3 s’annonçait bien.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé devant moi, mais j’ai vu Checo et Yuki partir tous les deux en largeur et j’ai vu beaucoup de poussière alors j’ai pensé qu’une voiture s’était écrasée. J’ai déjà été rattrapé par des drapeaux jaunes ici, alors j’ai ralenti, du coup j’ai perdu beaucoup d’élan et de temps.

« C’est dommage que nous ne fermions pas tous les deux la première ligne après avoir été si compétitifs tout le week-end.

« Demain est un nouveau jour et j’espère que la course sera passionnante, il y a une longue course jusqu’au premier virage, alors voyons ce qui se passe », a ajouté Verstappen qui cherchera à prolonger son championnat du monde de 12 points sur Hamilton sur un site où le paire ont chacun gagné deux fois.

Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Red Bull en qualifications 😕#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/tGZSk2AtKU – Formule 1 (@F1) 7 novembre 2021