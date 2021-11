Verstappen utilisera le numéro un s’il remporte le titre de F1

Les fans du pilote Red Bull Max Verstappen devront s’habituer à un nouveau numéro la saison prochaine si le Néerlandais remporte le championnat du monde de Formule 1.

Verstappen a déclaré aux journalistes à la veille du Grand Prix du Brésil de Sao Paulo qu’il n’hésiterait pas à prendre le numéro un réservé au champion du monde s’il mettait fin au règne de Lewis Hamilton.

« Absolument », a déclaré le joueur de 24 ans, qui a couru avec le numéro 33 depuis ses débuts en 2015 et dont les fans de « l’armée orange » le suivent avec ce numéro bien en vue sur des chemises, des drapeaux et même des tatouages.

Son pseudo Twitter est @Max33Verstappen.

« Combien de fois avez-vous l’occasion de conduire avec le numéro un ? Et c’est bon pour les marchandises aussi, vous savez. C’est donc intelligent de le faire », a-t-il déclaré.

Le numéro un a couru pour la dernière fois en 2014, l’année après que Sebastian Vettel a remporté son quatrième championnat consécutif pour Red Bull.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a couru avec le numéro 44 tandis que son coéquipier de Mercedes Nico Rosberg a pris sa retraite immédiatement après avoir remporté le titre 2016.

Verstappen a 19 points d’avance sur Hamilton avec quatre courses à disputer, dont celle de dimanche à Interlagos, mais il a clairement indiqué qu’il ne tenait rien pour acquis.

« En quatre courses, beaucoup de choses peuvent arriver », a-t-il déclaré. « Nous semblons bien, mais les choses peuvent changer très rapidement… J’avais déjà une plus grande avance au championnat et elle a disparu en deux week-ends de course.

Verstappen : je n’ai pas besoin de conseils

Personne, cependant, ne remportera plus de courses cette saison que les neuf qu’il a jusqu’à présent. Hamilton est sur cinq, la moitié de sa moyenne depuis 2014.

Verstappen a remporté les deux dernières courses au Texas et à Mexico, mais il a évité de faire la fête dimanche dernier pour s’envoler directement pour le Brésil.

Le pilote Red Bull est en couple avec Kelly Piquet, fille du triple champion du monde Nelson, et ils ont passé du temps dans la maison familiale.

Concernant la rencontre avec le grand brésilien de 69 ans, Verstappen a déclaré : « Je n’ai pas besoin de conseils… nous avons juste eu une bonne discussion sur toutes sortes de choses. Je sais ce que je dois faire dans la voiture, donc je n’ai besoin d’en parler à personne.

La collection de voitures Piquet a également fait forte impression.

« C’est comme le genre de garage de rêve que j’aimerais avoir à l’avenir, avec tous les types de voitures », a déclaré Verstappen. « Je pense que c’est un peu le rêve de ce petit garçon que tu veux avoir. » (Reportage d’Alan Baldwin)