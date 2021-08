Verstappen vs Perez · .

À la fin de la saison dernière, Sergio Perez s’est lancé dans la tâche peu enviable d’être le coéquipier de l’un des talents les plus en vue de la Formule 1 aujourd’hui.

À mi-chemin de sa première campagne pour Red Bull, le dernier pilote à s’installer sur la sellette aux côtés de Max Verstappen se mesure-t-il plus favorablement que ses prédécesseurs immédiats ?

Certains des chiffres bruts semblent encourageants. Par exemple, Perez n’est qu’à un point du décompte d’Alexander Albon pour l’ensemble de la saison dernière. Cependant, cette campagne n’a duré que six courses de plus que les 11 manches que nous avons eues jusqu’à présent, et Albon avait une voiture moins compétitive entre les mains.

Sur une séquence comparable de 12 courses au début de 2019, Pierre Gasly a marqué 61 points contre 104 points pour Perez aujourd’hui. Mais encore une fois, Gasly n’avait pas une voiture aussi rapide que celle de Perez et l’opposition était plus forte.

Verstappen met Perez dans l’ombre de la même manière qu’il l’a fait pour ses deux précédents coéquipiers. Il a une avance de 10-1 en qualifications, Perez lui ayant échappé une “victoire” à Imola, bien qu’il ait rarement failli le faire depuis. Perez n’a été classé qu’une seule fois devant son coéquipier, à Bakou, où Verstappen a « terminé » 18e après sa défaillance de pneu.

En termes de rythme au tour, Perez s’est légèrement rapproché de Verstappen, mais pas de beaucoup. Alors qu’Albon ne s’est approché qu’à trois dixièmes de Verstappen lors des qualifications l’an dernier, Perez l’a fait deux fois, en plus de le battre à Imola. Mais l’écart ne va pas dans la bonne direction pour Perez – il a eu plus d’une demi-seconde de retard lors des deux dernières courses, bien que cela n’ait pas aidé en ratant sa dernière manche en Q3 la dernière fois.

C’est le jour de la course que Perez fait ses preuves plus fréquemment qu’Albon et Gasly. Il a au moins été suffisamment proche de Verstappen pour aider son coéquipier à se battre pour la victoire, comme cela s’est produit en France, et s’est montré compétitif lors de plusieurs autres manches.

Mais alors que la question de savoir qui Mercedes choisira pour s’associer à Lewis Hamilton la saison prochaine a suscité un débat important, Red Bull est confronté à la même question en ce qui concerne son pilote principal. Perez n’a pas encore démontré avec certitude que Red Bull n’avait pas besoin de chercher plus loin.

Max Verstappen contre Sergio Perez : statistiques clés

Max Verstappen vs Sergio Perez: Qui a terminé en tête à chaque tour

Max Verstappen vs Sergio Perez : Écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Max Verstappen était plus rapide, un positif signifie que Sergio Perez était plus rapide

