Vert, mais pas juste : le monde développé doit adopter une approche plus juste de l’action climatique

Avec un objectif zéro net en 2050, l’UE, avec les États-Unis, est déjà célébrée comme le leader climatique dont le monde avait désespérément besoin.

L’UE vient de dévoiler sa législation d’action climatique « Fit for 55 ». Pour une planète affamée depuis des décennies pour une action climatique significative, sa portée semblerait être un paradigme. La législation vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’UE de 55 % au cours de la prochaine décennie. Il parle, entre autres mesures, d’une interdiction des voitures à essence et diesel d’ici 2035, d’une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bloc à 40 % (par rapport aux niveaux de 1990) d’ici 2030 et, plus important encore, d’une taxe carbone aux frontières pour décourager importations à forte intensité de carbone en provenance de pays à forte empreinte carbone.

Les États membres devront travailler à la construction de forêts et d’autres végétaux, d’importants puits de carbone. Avec des changements fondamentaux dans la consommation, l’UE va « demander beaucoup » à ses citoyens et à ses industries. Tout cela est, sans aucun doute, excellent sur le papier : le défi pour le bloc sera d’obtenir l’approbation des États membres ; cela devrait prendre au moins deux ans. Mais, les dirigeants de l’UE l’ont déclaré aussi crûment que possible – cela doit être fait « pour donner à l’humanité une chance de se battre » et pour empêcher les générations futures de « mener des guerres pour l’eau et la nourriture ». Avec un objectif zéro net en 2050, l’UE, avec les États-Unis, est déjà célébrée comme le leader climatique dont le monde avait désespérément besoin.

Seulement, juste entre août 2019 et juillet 2020, 1,7 million d’hectares de forêts tropicales amazoniennes ont été dépouillés pour le bois et la création d’espace pour l’élevage de bétail – les pays développés, y compris l’UE, étaient de grands importateurs de bois et de viande produits. C’est une histoire similaire avec la déforestation en Asie du Sud-Est qui est liée aux exportations d’huile de palme ; l’UE-27 représente 32 % de la population indienne, mais importe 81 % de la quantité que l’Inde, le plus grand importateur d’huile de palme, fait. Ainsi, lorsque l’UE parle d’une taxe carbone aux frontières comme étant au cœur de son plan d’action vert, cela ne fait qu’exacerber l’iniquité qui s’est ancrée dans les négociations mondiales sur le climat. Non seulement cela laisse les pays en développement dans l’embarras – et protège les industries polluantes de l’UE de la concurrence à l’étranger – mais cela éloigne le programme d’action climatique de la reconnaissance dûment des rôles historiques, au profit d’une approche « tous sur le pont ».

Même la conversation et les objectifs nets zéro des pays en développement montrent à quel point la répartition de la responsabilité climatique reste inique – l’ancien secrétaire du MNRE Deepak Gupta a souligné (bit.ly/2UjbhRH), le « zéro net » mondial d’ici 2050 ne signifie pas que tous les pays atteignent net zéro d’ici cette année-là; une approche plus équitable serait que les émetteurs historiques deviennent nets zéro beaucoup plus tôt pour permettre aux pays en développement de disposer d’un espace carbone pour croître et réduire de manière significative la pauvreté. Juxtaposer le coût de la punition des grands émetteurs de carbone des économies en développement à la proposition de l’UE de protéger ses propres ménages vulnérables contre les coûts élevés du carbone.

Les nations développées ont manqué à leur engagement de financer une croissance « verte » dans les économies en développement ; la date limite pour l’objectif du Fonds vert pour le climat de seulement 100 milliards de dollars a été repoussée de 2020 à 2025. Dans la perspective de la CdP 26 plus tard cette année, l’Inde, quelle que soit la manière dont l’ajustement de la frontière carbone de l’UE l’affecte, doit travailler avec d’autres pays pour assurer une répartition équitable des responsabilités climatiques. Il est sans aucun doute temps pour tous de prendre des mesures drastiques, mais l’histoire doit également indiquer le degré de « drastique » qui frappe les nations individuelles.

