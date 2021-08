Verteil Technologies : le digital au service des passagers aériens

Jerrin Jos, Fondateur et PDG, Verteil Technologies

Par Srinath Srinivasan

Verteil Technologies, basée à Kochi, vise également à soulager les malheurs des voyageurs aériens et des compagnies aériennes avec son système basé sur Internet qui remplace un système vieux de plusieurs décennies pour les transactions et l’échange d’informations entre les compagnies aériennes et les agents de voyages aériens. « Traditionnellement, le contenu, les services auxiliaires et toute autre information entre les fournisseurs de services aériens et les agents de voyages étaient transférés via le Global Distribution System (GDS). Il s’agit d’un système de texte et de chiffres uniquement et utilise le protocole EDIFACT vieux de plusieurs décennies. Nous utilisons New Distribution Capability (NDC), un protocole qui nous permet de concevoir des produits et des services qui sont livrés sur Internet », explique Jerrin Jos, fondateur et PDG de Verteil Technologies.

Actuellement, il existe un fossé évident entre l’expérience numérique en dehors du vol et à bord. De nombreux services ne sont pas personnalisés à l’aide des technologies numériques. « En raison du GDS, même la sélection de repas est limitée. Vous ne pouvez pas personnaliser votre repas comme vous le faites sur une application alimentaire ordinaire. Ainsi, de nombreux produits, contenus et services de vente au détail sont limités. Cela pourrait être une excellente source de revenus pour les compagnies aériennes si le voyage d’un voyageur pouvait être personnalisé », déclare Jos.

Selon lui, en raison de GDS, les agents de voyages doivent également suivre des directives strictes. Une légère erreur pourrait leur coûter d’énormes pénalités. C’est aussi une raison pour laquelle tout changement après la confirmation du billet prend beaucoup de temps et d’efforts. Verteil souhaite également atténuer ce problème. « En raison de la nature très rigide du système existant, chaque action du processus est coûteuse et nécessite un soin extrême. Cela reflète les prix des billets gonflés pour le voyageur », explique Jos.

Avec une technologie basée sur le cloud, Verteil propose une API pour les agents de voyages et les compagnies aériennes à intégrer dans leurs sites Web. L’un des plus grands défis pour Jos était d’apporter un changement de comportement dans l’industrie du transport aérien et de rendre la nouvelle technologie plus acceptable, et la pandémie a aidé à surmonter et à atténuer le défi. “Avec des voyages réduits, la pandémie a donné le temps aux dirigeants des compagnies aériennes de réfléchir à la transformation numérique”, a déclaré Jos. “Nous attendons maintenant avec impatience la réouverture du monde et nous verrons les retours lorsque les gens voyageront à nouveau normalement en volumes”, ajoute-t-il. .

Un autre défi important que Jos essaie de surmonter est la perception des parties prenantes importantes à propos d’une entreprise de produits numériques opérant à partir de Kochi.

« Bien qu’il existe d’excellentes sociétés de produits en Inde, pour une industrie comme les compagnies aériennes qui est dominée par des sociétés occidentales, il faut beaucoup plus de temps pour établir la confiance avec des marques indiennes comme nous », explique Jos. « Le bouche à oreille joue un rôle important. rôle. Aujourd’hui, certains cadres supérieurs de compagnies aériennes qui nous reconnaissent et nous recommandent jouent un rôle central dans l’expansion de notre entreprise », ajoute-t-il.

Verteil, également soutenu par le gouvernement du Kerala, prévoit de lever 15 millions de dollars dans les prochains mois. Jos dit que la diversification est inévitable car elle veut couvrir l’expérience du voyageur de bout en bout. «Nous travaillons à la vente croisée et à la vente incitative de plus d’expériences de voyage dans diverses destinations, de manière hyperlocale. Nous prévoyons également de nous associer à des fournisseurs de technologies d’infodivertissement en vol pour personnaliser le contenu et l’expérience de vente au détail d’un voyageur », a déclaré Jos.

