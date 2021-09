Les principales plateformes de musique en streaming ont attiré des centaines de millions d’utilisateurs. Vertigo Music souhaite que ces utilisateurs se parlent entre eux et avec leurs artistes préférés.

Spotify et ses concurrents sont d’excellents endroits pour écouter de la musique. Mais ils ne sont pas si géniaux lorsqu’il s’agit de se connecter avec d’autres êtres humains. Cela inclut les musiciens et les gens qui aiment ces musiciens. Désormais, des startups comme Vertigo Music comblent ce vide.

En un mot, Vertigo crée des communautés d’artistes basées sur des applications au-dessus de plateformes de streaming comme Spotify et Apple Music. Ses salons d’artistes rassemblent simplement des fans autour des artistes qu’ils aiment, permettant aux artistes de se connecter directement avec leurs abonnés tout en leur permettant également de se connecter les uns avec les autres.

Le concept semble assez simple, bien qu’il soit douloureusement absent dans le paysage actuel des applications. Twitter, Instagram, Tiktok, Snapchat et d’autres plateformes sociales offrent de nombreuses voies que les artistes peuvent utiliser pour se faire connaître. Mais ils ne fournissent pas aux fans un moyen direct de diffuser le contenu d’un artiste à la demande. Ils ne se concentrent pas non plus sur la création de communautés d’artistes ou sur l’accès direct des artistes à leurs fans.

Le résultat de tout ça ? Les artistes sont très dispersés dans leurs efforts promotionnels et finalement déconnectés de leurs fans. Pour interagir avec les fans et continuer à se faire connaître, ils doivent passer un temps considérable à créer du contenu spécifique à la plate-forme pour plusieurs réseaux, le tout sans disposer d’un moyen fiable d’analyser avec précision si une partie de cette sensibilisation augmente ou non les revenus de redevances et le volume de streaming.

« Nous avons créé un moyen puissant pour les artistes d’échanger avec les fans tout en augmentant le nombre de leurs flux », explique Daniel Yen, PDG de Vertigo Media. « Les artistes peuvent simplement revendiquer et posséder leurs salons. »

Les premiers preneurs du concept incluent The Midnight, Nina Nesbitt et Tyler Rich. Du côté des investissements, le poids lourd de l’industrie Scott Borchetta est un important bailleur de fonds. Digital Music News s’est également associé à Vertigo pour accélérer la croissance de la plate-forme et générer plus de revenus pour les artistes via un modèle spécifique à la musique.

L’application Vertigo permet à n’importe qui sur la plate-forme de discuter par texte, audio ou vidéo en streaming.

Les utilisateurs peuvent également partager des photos entre eux en temps réel et se regrouper pour former leurs propres groupes d’écoute. Mais l’aspect le plus intéressant est peut-être que les fans doivent se connecter avec leur compte Apple Music ou Spotify Premium pour jouer. Ces comptes sont ensuite synchronisés ensemble dans une station de radio virtuelle, ce qui signifie que les artistes reçoivent des revenus de streaming de premier plan de tout le monde dans un Artist Lounge lorsque la musique est diffusée. Du coup, des milliers de fans peuvent s’engager avec un artiste tout en augmentant les revenus du streaming.

Grâce à une combinaison d’algorithmes propriétaires, l’application Vertigo Music aide les fans partageant les mêmes idées à se retrouver, à se synchroniser pour écouter des pistes audio ensemble et à se connecter avec leurs artistes préférés. Au total, Vertigo Media, la société mère de Vertigo Music, détient plusieurs brevets liés à la technologie pour les réseaux sociaux et la diffusion de contenu peer-to-peer.

Tout comme YouTube permet à toute personne disposant d’un accès à Internet et d’une caméra de devenir un créateur de contenu vidéo, Vertigo permet à toute personne disposant d’un téléphone et d’une connexion mobile de devenir animateur et membre d’une communauté d’artistes.

Actuellement, seuls les utilisateurs de Spotify et Apple Music peuvent s’inscrire, bien que la liste des plates-formes musicales compatibles s’étende bientôt. Mais les utilisateurs n’ont pas besoin d’être sur le même service pour partager de la musique. Cette fonctionnalité multiplateforme réduit la friction pour sauter et écouter.

À première vue, les salons d’écoute de Vertigo sont similaires aux fonctionnalités d’interaction de base sur Clubhouse ou TikTok. Cependant, le plug-in de Vertigo Music avec des abonnements de streaming premium fournit une source de revenus que les artistes ne sont pas en mesure de capturer sur des plateformes purement sociales. Cela offre une différence cruciale, qui alimente l’écosystème du streaming payant – ainsi que les comptes bancaires des artistes.

(Si vous êtes un artiste et que vous souhaitez en savoir plus sur les salons d’artistes de Vertigo, voici par où commencer.)

Au-delà de la solution communautaire, Vertigo s’attaque également à un problème difficile avec les géants du streaming comme Spotify.

Et ce problème est l’accès – ou l’absence d’accès – aux fans. En toute honnêteté, Spotify for Artists a commencé à fournir des données importantes pour aider les artistes à mieux comprendre leur public. Mais Spotify, et non l’artiste, contrôle ces relations et toutes les données associées. Il en va de même sur Apple Music et d’autres plateformes de streaming. Au final, les relations clients les plus importantes de l’artiste (et du label) sont toujours indépendantes.

Vertigo espère maintenant changer cette réalité en offrant une poignée de main plus directe. Dans l’Artist Lounge, un musicien peut avoir un temps d’interaction personnel avec ses fans les plus dévoués tout en offrant un environnement de type concert. Alors que de plus en plus de fans se rassemblent dans le salon, l’artiste hôte peut solliciter des commentaires en temps réel et fidéliser davantage.

Cet aspect pourrait devenir un sérieux différenciateur. Voici un bref aperçu de ce à quoi ressemble le tableau de bord analytique de Vertigo.

En termes de granularité, la plate-forme d’analyse de Vertigo enregistre les auditeurs individuels, puis les anonymise en tant que flux séparé. Cela aide les artistes à approfondir pour obtenir des commentaires détaillés sur la façon dont certaines pistes évoluent dans divers groupes démographiques. L’objectif, selon Vertigo, est de mieux armer les artistes de données pouvant éclairer les stratégies concernant les sorties, les tournées et la croissance à long terme.

Voici un bref aperçu d’un salon d’artiste Vertigo en action.