Very Group nomme Robbie Feather, ancien patron de Fenwick, au poste de directeur général de Retail

The Very Group a nommé l’ancien PDG de Fenwick, Robbie Feather, en tant que directeur général de la vente au détail et membre du conseil d’administration.

Feather rapportera directement au directeur général Henry Birch et rejoindra le conseil d’administration de Very.

Il succède à Sam Perkins qui quitte le détaillant en ligne à la fin de l’année après sept ans.

Ancien directeur commercial de Sainsbury’s Argos, Feather a été recruté par Fenwick en 2018 pour redresser et moderniser l’entreprise et la proposition client.

Il a ensuite développé la stratégie numérique du groupe de grands magasins de luxe dont le siège est à Newcastle, en lançant l’entreprise en ligne, en centralisant ses neuf magasins indépendants et en introduisant de nouveaux processus, systèmes informatiques et méthodes de travail pour soutenir la nouvelle structure.

Avant de rejoindre Fenwick, Robbie a occupé plusieurs postes chez Sainsbury’s Argos, notamment celui de directeur numérique et directeur des marchandises générales.

Le PDG de Very Group, Henry Birch, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir attiré quelqu’un du calibre de Robbie pour rejoindre notre conseil d’administration. Chef d’entreprise expérimenté, Robbie apporte une expertise substantielle dans le commerce de détail et une solide expérience numérique et commerciale. Il est la personne idéale pour diriger notre équipe de vente au détail dans l’ère post-pandémique et nous attendons avec impatience qu’il se joigne à nous en novembre.

« Notre entreprise est presque méconnaissable de celle que Sam a rejoint en 2014, et sa contribution à notre transformation et à notre croissance a été énorme. Nous serons tristes de le voir partir, mais il nous laissera en pleine forme, avec une équipe de vente au détail brillante en place et un plan solide et clair pour continuer à ravir nos clients et développer l’entreprise au cours des années à venir. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles entreprises.

