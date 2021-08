Very Group traite dans 3 banques d’investissement pour accompagner le lancement de l’introduction en bourse

Une cotation sur le marché junior AIM de la Bourse de Londres serait un scénario probable pour le détaillant en ligne. // Propriétaires du projet de The Very Group à Morgan Stanley, UBS et Barclays en tant que coordinateurs d’une introduction en bourse // Le lancement boursier de The Very Group pourrait avoir lieu l’année prochaine // Suit l’annonce d’une collecte de fonds de 575 millions de livres sterling et l’embauche de conseillers STJ pour explorer options de propriété

Un trio de banques d’investissement aurait été recruté par les propriétaires de The Very Group pour aider à diriger l’introduction en bourse de 4 milliards de livres sterling de la société de vente au détail en ligne.

Selon Sky News, les frères Barclay ont choisi Morgan Stanley, UBS et Barclays comme coordinateurs d’une offre publique initiale (IPO) qui pourrait avoir lieu l’année prochaine.

La nouvelle survient quelques jours seulement après que The Very Group, qui possède les détaillants en ligne Littlewoods et Very, a levé 575 millions de livres sterling grâce à une émission d’obligations pour aider à réorganiser son bilan.

En outre, le mois dernier, les frères Barclay ont nommé le cabinet de conseil STJ Advisors pour explorer les options de propriété de The Very Group.

STJ Advisors travaille avec des entreprises en amont des cotations publiques.

Les frères Barclay ont déjà revu la structure de propriété de The Very Group, mais c’était la première fois que des conseillers étaient nommés.

Une cotation sur le marché junior AIM de la Bourse de Londres serait un scénario probable pour le détaillant en ligne.

Si une introduction en bourse devait se produire, ce serait la première fois que les frères Barclays introduisent l’une de leurs activités phares en bourse.

The Very Group appartient à la famille Barclay depuis près de 20 ans.

La famille Barclay possède également le journal The Daily Telegraph et est propriétaire de l’hôtel Ritz de Londres.

